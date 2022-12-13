〈美股盤後〉CPI、Fed會議前美股開趴 道瓊樂漲近530點 特斯拉落難

投資人等待關鍵通膨數據和聯準會貨幣政策決定，美股週一 (12 日) 開高走高，能源股高歌猛進，儘管傳出日、荷兩國擬擴大中國晶片禁令，半導體類股仍一路狂飆，加上企業收購消息和蘋果午盤翻紅激勵買氣，美股尾盤開趴暴漲，四大指數集體收紅。

道瓊樂漲近 530 點，標普強升逾 1.4%，收盤突破 3,955 點左右支撐位，那指上揚逾 1.2%，特斯拉落難暴跌逾 6%。費半勁揚超過 2%，台積電 ADR 獨弱。

數據方面，紐約聯準銀行消費者預期調查 (Survey of Consumer Expectations) 顯示，美國家庭對未來一年通膨預期降至 2021 年 8 月以來新低。

國際貨幣基金 (IMF) 表示，全球債務在國內生產毛額 (GDP) 的占比達 247%，仍遠高於疫情前水平。

投資人等待週二公布的美國 11 月消費者物價指數 (CPI)，市場預期 CPI 年增率將上漲 7.3%，低於 10 月份的 7.7%，而核心 CPI 年增率預計將從 10 月份的 6.3% 放緩至 6.1%，交易員期望該數據顯示美國通膨壓力放緩。

政經消息，聯準會今年最後一次貨幣政策會議將於週二起舉行，為期兩天，市場預期聯準會將升息 2 碼至 4.25%-4.50% 的機率約 75%，到 2023 年 6 月終點利率為 5.0%-5.25%。

美國財政部長葉倫上週日 (11 日) 預測，美國通膨應該將會在 2023 年大幅下降，但提到目前仍存在衰退風險。華爾街有「新債王」封號的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週一預期，2023 年將是美國經濟衰退的一年，同時聯準會將在年中某時開始降息。

美國積極拉攏盟國圍堵中國半導體產業，最新消息指出，日荷兩國計劃對中國擴大禁售晶片製造設備的範圍，禁售可製造 14 奈米或更先進晶片的設備，同時，中國試圖通過世界貿易組織 (WTO) 提起訴訟，反擊美國晶片制裁。

烏克蘭東部戰火紛飛，歐洲同意向烏克蘭提供額外軍事援助，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週一分別與美國總統拜登、法國總統馬克宏和土耳其總統艾爾段會談，可望下週公布「重要成果」。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.49 億例，死亡數突破 665 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。中國政府正考慮允許香港居民春節前免隔離前往中國，進一步放寬防疫政策。

週一 (12 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊全數收高，能源、公用事業和資訊科技領漲，漲幅皆超過 2% (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.64%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.52%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.89%；Meta (META-US) 下跌 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.64%。

道瓊成分股僅安進收黑。波音 (BA-US) 上漲 3.75%；Visa (V-US) 上漲 2.82%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.54%；Nike (NKE-US) 上漲 2.42%；安進 (AMGN-US) 跌 0.67%。

費半成分股幾乎全面攀高。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.14%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.89%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.85%；美光 (MU-US) 漲 0.87%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.59%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.81%；AMD (AMD-US) 上漲 3.03%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.32%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.65%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.16%。

企業新聞

那斯達克 100 指數年度調整出爐，格芯等 6 家企業入榜，Skyworks 和百度 ADR 等 7 家企業遭剔除，調整結果將在 2022 年 12 月 19 日開盤前生效。格芯 (GFS-US) 暴漲 5.36%、Skyworks (SWKS-US) 收紅 2.33%、百度 ADR (BIDU-US) 收黑 2.83%。

摩根士丹利 (MS-US) 漲 1.84% 至每股 91.12 美元。高盛 (GS-US) 升 1.08% 至每股 363.18 美元。外媒報導，摩根士丹利上週宣布全球裁員後，現又計劃將亞洲投資銀行家年度奬金削減 30%，甚至到 50%。高盛集團則計劃多裁員至少 400 人，重組其消費者銀行業務，為來年的經濟不確定性做好準備。

特斯拉上海廠傳出 12 月底暫時停產，特斯拉 (TSLA-US) 收跌 6.3% 至每股 167.82 美元，創 2020 年 11 月以來收盤新低。

馬斯克不再是全球首富 (圖片：AFP)

隨著特斯拉市值降至 5258.59 億美元，特斯拉執行長馬斯克正式將全球首富寶座讓位給法國精品集團 LVMH 主席 Bernard Arnault。

微軟 (MSFT-US) 揚升 2.89% 至每股 252.51 美元。倫敦證交所集團 (LSEG) 宣布，微軟 (MSFT-US) 同意從黑石集團 (Blackstone) (BX-US) 和湯森路透 (Thomson Reuters Consortium) 手中收購 LSEG 約 4% 的股份。

美國藥商安進 (AMGN-US) 確認將以 278 億美元現金收購生技公司 Horizon Therapeutics (HZNP-US)，為今年來醫療產業最大併購案，前者股價跌 0.67%，後者股價暴漲 15.49%。

華爾街分析

Peel Hunt 策略師 Ian Williams 提到：「全球風險偏好情緒上週出現動搖，尤其是標普遭遇自去年 9 月以來的最大挫折。本週總經環境重大更新不斷，將進一步考驗市場買氣。」

Swissquote 銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「週二公布的 CPI 數據若像上週生產者物價指數 (PPI) 一樣令人失望，這可能會在聯準會公布利率決定之前進一步推動聯準會鷹派立場、推高美元、美債殖利率，以及令股市承壓。」

不過，加拿大商人、明星投資人 Kevin O"Leary 樂觀認為，即使聯準會升息，股市也是值得投資的，因為固定收益受到傷害要大得多，建議投資人買入醫療保健、能源和消費股。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主