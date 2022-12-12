鉅亨美股雷達：本週市場關注通膨及Fed利率決議 微軟與倫敦證交所達成雲端合作協議

美股重要看點：

投資人關注 11 月 PPI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.521%。美股期貨週一 (12 日) 上升，道瓊期貨漲 0.17%，標普 500 期貨漲 0.28%，那斯達克 100 期貨漲 0.32%。

Fed 公布 12 月貨幣政策決議之前，美國重磅通膨數據 11 月 CPI 報告將出爐，是可能左右 Fed 決策的重要經濟數據。

華爾街兩投行瑞銀與巴克萊皆表示美國 11 月整體與核心 CPI 將放緩，前者認為這次 CPI 不會出現今年 3、7 月的反彈，而後者認為能源價格推動整體 CPI 放緩，核心服務通膨減速但並不緩慢，而且核心商品將繼續通縮。

Fed 公布 12 月利率決策，將會是 Fed 今年最後一次會議，市場預估 Fed 貨幣緊縮步調將會放緩，從先前連續數大幅升息 3 碼 (75 個基點) 降至 2 碼 (50 個基點)。

另外 Fed 主席鮑爾在決策公布後舉行的記者會也是焦點之一，他對通膨和美國明年經濟陷入衰退可能性的看法將影響市場。根據芝商所 FedWatch Tool 顯示，Fed 在本週升息 2 碼的機率為 78.2%、升息 2 碼的機率為 21.8%，終點利率落在 4.75% 至 5% 區間。

美國財政部長葉倫週日 (11 日) 表示，，如今已顯露出許多正面跡象，表明不少根本性因素正獲得解決。她指出，運輸成本已經下降，交貨延宕縮短，天然氣價格下跌，預期未來一年將會看到通膨率大幅下降。如果沒有出現意外衝擊，明年通膨率將大幅降低。

萬事達卡經濟研究所 (Mastercard Economics Institute) 亞太、中東與非洲地區首席經濟學家 David Mann 在接受採訪時表示，通膨已經觸頂，但是，到了 2023 年，通膨預期仍將遠高於新冠肺炎疫情前的水準，要恢復到 2019 年時的水準還需要幾年時間。

今年以來，在聯準會 (Fed) 激進升息下，科技股遭到拋售，Ned Davis Research 首席投資策略師 Tim Hayes 認為，那斯達克指數在今年暴跌 27% 後將出現軟復甦，在明年上漲 10% 至 15%，使該指數達到約 12,000 點，但仍將遠低於一年前創下的歷史高點 16,000 點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 11 月 PPI 年增率 (%)，前值 8

美國 11 月 PPI 月增率 (%)，前值 0.2

美國 11 月核心 PPI 年增率 (%)，前值 6.7

美國 11 月核心 PPI 月增率 (%)，前值 0

美國 12 月密大消費者信心指數初值，前值 56.8

美國 10 月批發庫存終值月增率 (%)，前值 0.4

重要個股動態：

美國科技巨頭微軟 (MSFT-US) 周一 (12 日) 宣布與倫敦證券交易所集團 (LESG) 建立為期 10 年的合作夥伴關係，並持有這家英國交易所營運商近 4% 的股份。

根據 LSEG 發表的聲明，該合作夥伴關係涉及下一代數據和分析，以及雲端計算產品。包括用於倫敦交易所的新數據基礎架構以及使用微軟 Azure、AI 和微軟 Teams 的分析和模式解決方案。

0

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨