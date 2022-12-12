經濟學家：美通膨已經觸頂 但仍將高於疫情前水準

經濟學家：美通膨已經觸頂 但仍將高於疫情前水準(圖片：AFP)
經濟學家：美通膨已經觸頂 但仍將高於疫情前水準(圖片：AFP)

萬事達卡經濟研究所 (Mastercard Economics Institute) 亞太、中東與非洲地區首席經濟學家 David Mann 在接受採訪時表示，通膨已經觸頂，但是，到了 2023 年，通膨預期仍將遠高於新冠肺炎疫情前的水準。

Mann 表示，今年通膨已觸頂，但明年仍將會高於疫情前的水準，要恢復到 2019 年時的水準還需要幾年時間。

Mann 也說道，通膨已成為巨大的挑戰，持續上升並維持在很高的水準。如果央行最終升息超過實際所需要的程度，導致隨後必須相對迅速逆轉政策調降利率，那將會是個嚴重的情況。

瑞銀 (UBS) 經濟學家 Alan Detmeister 表示，美國通膨飆升最大的來源之一租金成本，在近期出現下降趨勢，通膨有望因此降溫。不過，要到 2024 年，通膨率才有望低於 Fed 設定的 2% 目標。

華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 先前也曾表示，他認為，基本上 90% 的通膨已經消失，政府依賴的指標嚴重滯後，實際上的通膨，尤其是房地產市場，正在以相當快的速度下降。

國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 也預測通膨將在短期內開始下降，但在 2023 年恐怕仍難以回到央行設定的目標，要至 2024 年才有望接近目標。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 指出，一些前瞻性指標確實顯示通膨正在產生變化，預估明年通膨將大幅下滑，但要達到限制性水準，他認為還有很長一段路要走。

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