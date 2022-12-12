葉倫：明年美國通膨將大幅下降

美國財政部長葉倫週日 (11 日) 表示，除非全球經濟出現意外衝擊，否則美國通膨應該將會在 2023 年大幅下降。

葉倫提到，如今已顯露出許多正面跡象，表明不少根本性因素正獲得解決。她指出，運輸成本已經下降，交貨延宕縮短，天然氣價格下跌，預期未來一年將會看到通膨率大幅下降。如果沒有出現意外衝擊，明年通膨率將大幅降低。

「我相信到明年年底，如果沒有出現意外的衝擊，有望看到通膨率降低許多。」葉倫說道。

當被問及經濟衰退的可能性時，葉倫表示，目前的確存在經濟衰退的風險。但是，她認為，這肯定不是降低通膨所必需要面臨的。她指出，目前經濟成長正在大幅放緩，通膨正在緩和，並且勞動力市場有望維持健康。

葉倫說，美國如今正從疫情中迅速復甦，經濟成長快速，企業聘僱人數大增，美國有著健康的勞動力市場。為了降低通膨，且幾乎每位求職的人都能找到工作，經濟成長勢必將會放緩。

雖然部分大企業紛紛降低成長預期和縮減人力聘僱，但還未出現大規模裁員。她也說，供應鏈瓶頸顯開始改善，這有助於抑制通膨。

葉倫先前就曾表示，雖然最近的數據顯示需要採取更多措施來抑制通膨，但她仍相信美國可能在不導致失業率飆升的情況下降低通膨，理由之一就是，不認為美國處於根深蒂固的通膨中。