〈走進中國〉蘋果分散供應鏈 短期內中國地位難撼動

儘管蘋果公司 (AAPL-US) 分散全球供應鏈，但分析師認為，中國仍然是蘋果最重要的製造基地，短期內中國依然具有顯著優勢。

研究機構 Canalys 分析師彭路平說：「供應鏈的轉移是一個需要長達十年才能完成的計畫，何況蘋果在中國仍然擁有巨大的市場，這是蘋果公司無法忽略的。」

過去十年來，蘋果之所以能一躍成為全球科技巨無霸，與中國供應鏈不無關係。中國已經成為大多數技術產品的生產國，並且是各種科技產品和服務的龐大消費市場，在很多美國科技公司占有可觀營收比率。

Tradingeconomic 的數據顯示，2022 年印度製造業勞工平均每天工資約 495 盧比（人民幣 41.9 元），而中國製造業工人為人民幣 288.1 元。此外，業界人士透露，代工廠在中國組裝 iPhone，需要支付的工資是印度的四倍多。

綜合勞動力成本和上述因素，業者將產線放在印度。似乎擁有更高性價比。不過，業界人士說，企業在印度興建生產線的「隱性成本」更高。

印度等東南亞國家面臨的最大障礙，是缺乏本地製造專業知識。研究機構 Omdia Display 分析師郭子驕認為，蘋果供應鏈轉移，主要指組裝廠遷移，而非零件供應鏈轉移。

「中國目前的供應鏈門類仍然最齊全，也是最高效的地區，但是我們在新形勢下面臨的新問題，是未來富士康這類工廠的招工可能會出現一段困難期。」她說：「如果富士康已經在海外進行了布局，那麼明年第 3 季度推出的下一代 iPhone，在印度生產的比例可能就會進一步提升。」

郭子驕強調，零部件作為資本和技術密集型產業，目前中國占蘋果零部件生產的比重仍然相當大，全球沒有地方可在短期內承接大規模轉移。「電子產品製造，不可能完全規避掉中國供應鏈，中國不但是最大的生產國，也是電子產品最大的消費國。」她表示。

未來是否蘋果會將組裝供應鏈設在東南亞，郭子驕並不認同。她說：「全球供應鏈的配置，最終還是由成本和市場來決定的。成本最重要的優勢來自於規模，其次由投資額以及材料成本決定，還取決於管理，在這幾方面東南亞目前來看都不占優。」

不僅如此，她認為，蘋果如果真的要將中國銷售的產品，交由中國生產的零件供應，反而會給中國核心零件廠商帶來巨大機遇。

「以面板供應為例，中國消費者喜歡 iPhone Pro，但是現在 iPhone Pro 的面板幾乎都是南韓的供應商。」郭子驕表示，「如果今後 iPhone Pro 要加大中國產螢幕的比例，那麼對於中國的面板廠商來說都是利多。」

她並表示，本地產品由本地供應鏈滿足的策略，意味著供應鏈從橫向分工轉為垂直流動，有助於中國供應鏈邁向高階。

郭子驕預估，京東方 (000725-CN) 今年大約供應蘋果約 13% 的 iPhone 螢幕，與日本的比率差不多，其餘由南韓供應商包辦（前段生產在南韓本土，後段模組生產在越南）。她預計明年日本的比重會大幅減少，很可能由中國供應商補齊。

她強調，分散供應鏈是合理做法，因此外界沒必要對蘋果供應鏈轉移有過多解讀。