兆豐銀明年元旦成立「信用卡暨支付處」整合信用卡與支付資源

公股銀透過組織微調，強化消金業務戰力。兆豐銀行今 (12) 日宣布，自明 (2023) 年元旦起將行內的支付業務與信用卡處整併，成立「信用卡暨支付處」，為首家將支付業務提升至處級單位的公股銀。

過去以企業金融業務見長的兆豐銀，近年來大力耕耘消費金融，積極擴充信用卡產品線，因應信用卡與支付業務密不可分，董事會日前也拍板決議，合併支付與信用卡業務，包括信用卡、金融卡或帳戶等可綁定使用的支付工具，都將透過「信用卡暨支付處」進行資源整合。

兆豐銀行董事長張兆順也表示，支付整合已是趨勢，而兆豐銀的信用卡流通卡量已突破百萬張的規模，再加上金融卡與帳戶也可綁定於各類行動支付的態勢下，未來兆豐勢必需要擴充支付生態圈的應用範圍，以提升客戶黏著度及滿意度。

除積極整合資源，兆豐銀也與行動支付業者結盟，打造生態圈增加消費者使用便利性並提高黏著度，例如針對「台灣 Pay」用戶祭出最高 22% 回饋，不論綁定信用卡、金融卡或是帳戶，除基本 2% 回饋外，指定通路還能加碼獲得 20% 到 10% 不等的回饋。

兆豐銀日前也宣布與全盈支付合作開發的「電子支付連結存款帳戶付款服務 (Account Link)」，已在 12 月 1 日正式開放使用，銀行客戶可在全盈 + PAY 中選擇連結兆豐銀行新台幣活存帳戶，連結成功後即可使用全盈 + PAY 來進行付款、儲值、提領電支帳戶餘額等服務，提升支付便利性。

此外，國民旅遊卡綁定台灣 Pay，無須登錄就有最高 7% 現金回饋，繳納綜所稅、牌照稅、地價稅及房屋稅，不限金額還可獲得最高 100 元回饋。

