國銀上億元富豪商機激戰 中信穩居財管王、兆豐黑馬竄起

國銀大搶上億元富豪商機，金管會今 (4) 日公布最新統計，截至 6 月底，高資產規模已達 3377 億元，其中，中信銀穩居「財管王」，無論客戶數還是資產規模在國銀中都居冠，而兆豐銀行也以黑馬之姿大舉竄起。

銀行局主秘侯立洋表示，目前有 7 家銀行開辦高資產客戶新財管方案，包括：中信銀、一銀、國泰世華銀、兆豐銀、上海商銀、合庫銀及瑞士銀行台北分行。

至於目前高資產業務的成果，據金管會資料顯示，截至 6 月底，在客戶數方面，前三大分別是中信銀 1172 人，兆豐銀 426 人、一銀 343 人。

資產規模部分，中信銀也以 1202 億元遙遙領先，二、三名依序為兆豐銀 664 億元、一銀 540 億元。

與第一季公布時相比，當時前三大是中信銀、一銀、國泰世華銀行，可以看出兆豐金在第二季異軍突起，不但擠下國泰世華，還超車一銀，直取亞軍地位。

侯立洋表示，目前各國銀新財管方案的資產配置組合中，存款占 46%、保險占 19%、基金占 13%、境外結構型商品占 7%、債券占 7%。前三大銀行除了既有龐大客戶群的潛在優勢外，對創新商品開發程度也較高，像中信銀已發行 2 檔外幣結構債，兆豐銀與一銀也在今年 7、8 月各發行二檔外幣結構債商品。

除了已開辦相關業務的 7 家銀行，侯立洋表示，目前還有另一家銀行已經提出申請，銀行局正審核中；而首批核准的中信、上海商銀和兆豐銀 3 家銀行已臨屆期滿，2023 年 6 月底前要再重新送相關資料審查。

侯立洋指出，依規定屆時需要申報審查五大項目，一、業務辦理成果、規模及效益，二、說明內控及風險控管情形形況，三、重大客訴爭議案件及處理情況，四、進階人才培訓、參與我國理財服務人才優化及產業發展的辦理情況，五、創新性和境內金融商品情況。