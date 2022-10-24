拓展消金版圖 兆豐銀跨足國旅卡瞄準兩大衍生效益

公股銀拓展消金版圖，積極搶發新卡，兆豐銀行宣布跨足國民旅遊卡，瞄準全台 40 萬名公務員，首年以 10 萬卡為發行目標，希望透過國旅卡助陣達成兩大效益，包括：拉高流通卡量，並進一步引進存款、房貸與理財等消金項目。

目前發行國旅卡銀行包括玉山銀、永豐銀與聯邦銀等 3 家銀行，明年永豐銀退出不玩後，改由兆豐銀接棒搶下國旅卡發卡權，這也是睽違 15 年後，公股銀行再度加入國旅卡市場。

國旅卡客層僅限於公務員，目前全台公務員約 40 萬名，比起大賣場聯名卡動輒百萬名卡友，國旅卡市場規模並不大，但銀行仍積極爭取發卡權，對此兆豐銀董事長張兆順坦言，搶國旅卡發卡權無非是希望能發揮衍生性商機。

張兆順指出，兆豐銀目前流通卡量約 100 萬張，想要拉抬卡量繼續成長，國旅卡就成了關鍵力量；此外，銀行發行信用卡好一點頂多損益兩平，想要賺錢就要把量做大，而信用卡背後衍生的存款、財管、貸款等消金商機，對銀行來說就是耕耘消金版圖的利器。

張兆順說，兆豐銀行主要以大型企金客戶為主，但這些客戶對於外匯、存款與財富管理業務助益並不算穩定，相較之下，公務員穩定的收入與帶進來的消金項目都較為穩定，是銀行積極爭取的客層。

為提高國旅卡競爭力，兆豐銀行針對國旅卡祭出相關優惠，綁定行動支付每個月最高可賺 100 元回饋，持卡 3 年等於可賺 3600 元，再加上首刷禮可選擇 500 元刷卡金，等於一次可以抱回 4100 元；另外，每月一般消費可享 1.2% 現金回饋無上限的禮遇。

此外，兆豐銀行也提供每年可免收 3 次違約金的優惠，萬一不小心忘記繳費，等於每年會有 3 次免死金牌，不會被收違約金；就算帶著國旅卡出遊不慎遺失卡片，也有不限次數的免收掛失費。

兆豐銀表示，刷國旅卡還可同享兆豐銀行各項業務優惠，例如首次開辦數位存款帳戶任刷一筆就送 200 元、房貸首購利率 1.81% 起以及信貸前 3 期 0.1% 優惠利率等。