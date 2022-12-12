第一銀行2022年75場公益活動 逾8000人次受惠

第一銀行長期深耕 ESG(環境、社會、公司治理) 並積極落實環境永續與社會公益，2022 年共舉辦 75 場公益活動，包含攜手醫療團隊照護偏鄉弱勢居民健康、守護海岸淨灘、植樹減碳、支持有機農場友善耕作、關懷弱勢，以及前往偏鄉學校汰換傳統燈具為節能 LED 燈具等，總計有 1052 位同仁自發性加入志工行列，受惠人數高達 8103 人次，以實際行動推動環境永續與多元化公益活動，推廣綠生活理念，並傳遞公益助人之愛心，為社會注入溫暖與正向的力量。

第一銀行今年共舉辦 45 場愛心關懷公益活動，志工們前往教養院、育幼院等社福單位溫馨送暖，不但捐贈所需物資設備、舉辦環境教育課程、宣導安養信託，也透過關懷陪伴、手作 DIY 等，傳遞滿滿的愛與溫暖。此外，更號召志工於全台北、中、南舉辦 4 場海岸淨灘活動，以及於基隆、宜蘭、台中等地進行植樹造林活動，共計種下近 3000 棵樹苗，以實際行動友愛大地。

為推廣友善環境耕作，第一銀行今年共舉辦 30 場有機農場公益活動，志工前往有機農場協助耕種、採收、育苗及除草等產銷工作，同時支持有機農作物，購買 2220 公斤有機蔬菜導入員工綠色餐廳，並分贈予社福團體；為提倡蔬食友善環境理念，第一銀行今年特別響應世界無肉日推出「樂活蔬食餐」，廣受同仁喜愛，也為環境永續盡一份心力。值得一提的是，第一銀行員工綠色餐廳取得環保署綠色餐廳認證，每日食材皆向鄰近有機農場採購，且不提供一次性餐具並推行惜食點餐服務，積極落實永續綠生活，以實際行動愛地球。

第一銀行及第一銀行文教基金會共同持續推動「綠光傳愛 點亮希望」計畫，今年幫助全台共 23 間偏鄉小學更換 6792 套 LED 燈具，提供學童優質明亮的學習環境，創造「提高照明、節省電費、低碳環保」等三大長期助益，預估每年減少約 300 公噸碳排放量，節省逾 200 萬元電費支出，有效降低燈具耗能，達到節能減碳效益。

第一銀行 ESG 表現受國內外高度肯定，集團母公司第一金控 (2892-TW) 今年也在金管會見證下加入「永續金融先行者聯盟」，為唯一入選之公股金融機構。展望未來，第一銀行將持續善用志工團無私奉獻力量，落實企業社會責任，期盼藉由金融業永續影響力，號召更多企業一起投入公益志業，凝聚更多力量擴大愛的循環，同時發揮「就在你左右」精神，以具體行動回饋社會，邁向「永續金融，第一品牌」的經營目標。

