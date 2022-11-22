一銀統籌主辦 特力為期5年、90億元聯貸案拍板簽約

由第一銀行統籌主辦的特力 (2908-TW)，為期 5 年、規模 90 億元的聯貸案今 (22) 日拍板簽約，該聯貸籌得資金將用來償還既有的金融負債並充實中長期營運資金。

一銀表示，特力集團致力提供多元居家問題解決方案及滿足消費者多樣化的購物型態需求，旗下擁有「特力屋」、「HOLA 特力和樂」及「hoi! 好好生活」等知名零售通路品牌。

在電商時代趨勢下，消費者生活型態改變，移動距離愈來愈短，特力集團旗下「特力屋」採取主動深入社區，積極發展小型社區店，拉近與民眾的距離，並透過專業團隊運用大數據選址，店內商品及陳設也因地制宜，目前已有 33 家社區店，顧客造訪社區店的頻率高於大店近 3 成，成效逐步顯現。

特力集團旗下貿易事業遍布全球，目前在 8 個國家及地區設有 11 個營運據點，另於臺灣、德國及美國等地設立 4 座物流中心，以專業、在地服務長期耕耘國際大型零售商。

積極進行海外布局的第一銀行，目前全球擁有 41 處海外據點，位居公股銀行之冠，將聚焦歐美及新南向市場，透過全球布局擴增營運規模帶動海外獲利上升，同時秉持風控為本之理念，提升展業動能，穩步提高海外獲利占比，持續串聯海內外據點，攜手客戶在地化發展，為全球台商客戶提供堅實後盾。