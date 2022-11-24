一銀員工持股信託 開辦3年多累計報酬率近3成

銀行為留才近年陸續開辦員工儲蓄與持股信託，根據第一銀行統計，旗下員工投資母公司第一金 (2892-TW) 的股票，累計迄今報酬率已將近 3 成，績效頗為亮眼。

一銀在 2019 年起，推出員工可同時選擇「員工儲蓄信託」及「員工持股信託」兩種不同投資類型的新型態員工福利信託方案。

一銀的員工持股信託，提供「員工儲蓄」暨「員工持股」雙軌並行的新型態員工福利信託，由員工與銀行每個月各自提撥固定金額，並讓行員自行決定投資操作目標，投資標的可選擇第一金股票、基金或存款等多樣投資標的。

一銀表示，員工福利信託有兩大好處，包括：提升員工福利及降低流動率，同時替員工累積退休金，讓退休後的生活多一點保障。

此外，一銀自 2000 年起也開辦企業員工福利信託業務，近 20 餘年來已與陽明海運、正新輪胎、威剛科技、亞崴機電等數十家企業合作，並協助企業結合公司獎懲考核制度，以及員工未來人生階段的資金需求規劃，訂定更深入且同時兼具獎懲福利之員工長期激勵方案，共同創造勞資雙贏的局面。

一銀也規劃推出信託 2.0 計畫，開發建置「員工儲蓄信託平台」暨「員工綜合儲蓄信託帳戶」系統 APP，員工可以自行於「員工儲蓄信託平台」系統 APP 上，操作挑選自己的投資標的建構員工個人專屬的退休計畫，員工可自行挑選轉換運用，提升員工福利信託資產投資效益。