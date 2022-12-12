杏一年底前增3座商場 明年營運添動能

連鎖醫材通路杏一 (4175-TW) 今 (12) 日公告 11 月營收 5.59 億元，創同期新高，月減 2.8%、年增 3.65%；前 11 月營收 64.97 億元，年增 10.39%，規劃年底前再新增 3 座商場，為明年營運添新動能。

杏一表示，政府逐步放寬疫情相關管制措施，全國醫院住院病人自 12 月 10 日起有條件開放探病，探病時段為每日固定 1 個時段，每名住院病人每次至多 2 名訪客為限，預期對於旗下醫院型與社區型的門市，以及醫院型商場有正面挹注。

杏一目前兩岸商場共有 26 座，其中，台灣醫院型商場有 18 座，其餘 4 座則是經營學校商場，營運模式以租金收入為主。隨著醫院逐漸鬆綁，今年底前拓展 3 座商場，屏榮醫院商場、義大醫院商場正式對外營運，北市聯合醫院陽明院區甫得標，正在裝修中。

展望未來，杏一商場規劃將版圖擴張至社區，預期設立社區型商場，鎖定標的坪數約 200-400 坪並採複合式經營，持續以知名品牌異業結盟模式，藉由杏一門市不同性質的零售通路、主題餐廳等聯手效應，共同創造新商機。

杏一表示，商場服務對象雖然以醫院病人、家屬和學校師生為主，近年受到疫情衝擊，衍生新營運模式，杏一商場為協助攤商拓展商機，以團購為攤商引進更多消費族群，藉此共同擴大知名度，提高收益。