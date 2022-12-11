台積電除息、超級央行周、航運法說 本周大事預告

美國聯準會、台灣央行皆預計在本周陸續召開今年最後一次的利率決策會議，市場高度關注，台積電也即將在周四進行除息 2.75 元，由於除息當日凌晨是聯準會公布利率決策時間，也讓外界緊盯台積電除息走勢，另外，陽明本周也舉辦法說會，將釋出對明年營運、市況的看法，以下為本周大事預告：

台積電週四除息 2.75 元 市場高度關注

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 預計周四 (15 日) 除息 2.75 元，並預計在明年 1 月 12 日發放，根據台積電採季配息以來紀錄，都在當日完成填息，此次正逢美國聯準會公布利率決策，能否維持過往紀錄也讓外界受矚，並牽動台股走勢。

本周迎超級央行周 聯準會升息態度受矚

本周迎來「超級央行周」，包括台灣、美國等全球主要央行，都將宣布最新貨幣政策，市場聚焦在聯準會 (Fed) 態度，由於日前公布的 PPI 數據高於預期，顯現通膨問題仍嚴峻，讓外界對聯準會持續升息的前景感到擔憂，預期此次聯準會也將釋出對明年經濟前景的看法。

運價跌幅見收斂 陽明法說拋看法

上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新公布數據為 1138.09，周跌 33.27 點，已是連 25 周走跌，不過跌幅已略有收斂，陽明 (2609-TW) 也即將在明日召開法說會，由於現階段海運市況已恢復正常，市場聚焦未來競爭態勢、價格走勢以及明年經濟前景看法。