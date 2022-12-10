台積電在美擴廠、稅收統計、PPI超預期 本周大事回顧

台積電本周舉行美國亞利桑那州新廠移機典禮，共規劃兩期斥資約 400 億美元，另外，美國本月 PPI 早於 CPI 公布，年增率超出市場預期，也讓外界認為聯準會仍維持升息態度，至於台灣，累計前 11 月稅收達 3 兆 797 億元、年增 13.6%，首度突破 3 兆元提前改寫歷年新高紀錄，以下為本周大事回顧：

台積電亞利桑那州廠 2026 年生產 3 奈米 兩期共將斥資 400 億美元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周二宣布，美國亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計 2026 年開始生產 3 奈米製程技術，目前興建中的第一期工程預計 2024 年開始生產 4 奈米，兩期工程總投資金額約為 400 億美元，為美國史上規模最大外國直接投資案之一。

另外，台積電本周也公布 11 月營收，達 2227.06 億元，受惠智慧型手機與高效運算對 5 奈米需求持續增加，營收月增 5.9%，年增 50.2%，創新高；前 11 月累計營收 2 兆 713.31 億元，年增 44.6%。以財測數字推算，法人估，12 月營收將較 11 月回落。

美 11 月 PPI 曝通膨頑強 引市場升息擔憂

美國勞工部周五公布的數據顯示，11 月 PPI 年增與月增率紛紛升至 7.4% 與 0.3%，均高於市場預期的 7.2% 與 0.2%，核心 PPI 增速也大幅提升，表明通膨壓力仍需要時間緩和，也意味著聯準會 (Fed) 升息舉措將繼續下去。

台灣前 11 月稅收提前突破 3 兆元 估全年超徵 4500 億元將創新高

財政部昨日公布最新稅收統計，11 月稅收 2536 億元，累計前 11 月稅收達 3 兆 797 億元、年增 13.6%，首度突破 3 兆元提前改寫歷年新高紀錄；財政部預估，今年稅收約可超出預算數約 4500 億元，再創始上新高。

貨櫃三雄 11 月營收連跌 年減近 3 成 長榮探 17 個月低

貨櫃三雄昨日同步公告 11 月營收，長榮 (2603-TW) 為 360.94 億元，月減 20.93%，年減 29.29%，創下 17 個月來新低，陽明 (2609-TW) 為 196.12 億元，月減 18.25%，年減 43.13%，萬海 (2615-TW) 為 129.89 億元，月減 13.34%，年減 43.27%。

市況疲弱台塑下修本季展望 南亞、台化悲觀看明年 Q1

台塑四寶本周公布 11 月業績並釋出未來展望，由於全球終端需求放緩，客戶仍處於庫存去化階段，台塑 (1301-TW) 下修第四季展望，預計將較前季衰退，南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 則進一步悲觀看待明年第一季營運。