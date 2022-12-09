台積電11月營收飆上2227億元 月增6%創單月新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告 11 月營收飆上 2227.06 億元，受惠智慧型手機與高效運算對 5 奈米需求持續增加，營收月增 5.9%，年增 50.2%，創新高；前 11 月累計營收 2 兆 713.31 億元，年增 44.6%。以財測數字推算，法人估，12 月營收將較 11 月回落。

外資認為，台積電 11 月營收將是短期高峰，可望帶動本季營收財測達陣，全年則有望突破財測。

台積電預估，第四季營收將達 199-207 億美元，以 1 美元兌換新台幣 31.5 元計算，新台幣營收估達 6268.5-6520.5 億元，相當於季增 2.2-6.3%，毛利率高標上看 61.5%，營收、毛利率均可望再創高。

由於客戶需求轉弱，台積電第四季 7、6 奈米產能利用率將下滑，並預期影響會持續到明年上半年。不過，受惠智慧型手機與高效運算應用對 5 奈米需求持續增加，平衡客戶持續進行庫存調整所帶來的影響，第四季業績估持平表現。

台積電日前宣布美國亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計 2026 年開始生產 3 奈米製程技術，目前興建中的第一期工程預計 2024 年開始生產 4 奈米，兩期工程總投資金額約為 400 億美元，為美國史上規模最大外國直接投資案之一。

對於台積電擴大在美布局，大舉拉高新廠投資金額，外資認為，此舉將嚴重稀釋毛利率與股東權益報酬率 (ROE)，但外資也全面看好長線有助滿足客戶分散生產需求，降低投資人對地緣政治風險的疑慮。

