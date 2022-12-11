〈台股風向球〉難脫整理觀望 由個股輪流維繫多頭火種

由於過去一周新台幣轉貶，台股加權指數在連續 5 周強彈後再度陷入震盪整理，周跌 265.25 點，外資也終結連 4 周買超，不過，法人認為，市場預期 12 月 FOMC 會議升息幅度會縮小，再者，依過去經驗，年底前多有一波多頭反攻作帳行情，而上周台股即便拉回，也可看到，不影響上市櫃仍有近 50 檔個股漲逾 10%，顯然多頭可用之兵仍多，個股輪流點火可期待。

法人認為，年底和年初通常是多頭積極作帳的季節，尤其目前不少個股位階相對低，再加上美國聯準會可望縮小升息幅度、中國也釋出逐步解封訊號，有利股市偏多操作。

外資上周終結連 4 周買超，轉為賣超 193 億元，賣超金額較大者有台積電近 100 億元，鴻海近 42 億元，聯發科、元太和聯電在 15 億元上下，景碩、國泰金和南亞科均遭賣逾 9 億元。

未來一周，市場高度關注聯準會的利率決策，法人認為，觀望氣氛偏濃不利大型權值股表現，料台股大盤將處區間震盪格局，同時，須留意，投信已連買 25 周，是否會在年底前進行一波獲利結帳，也將是左右台股能否維持偏強整理的重要因素。

永豐投顧表示，大盤周 K 線連 5 紅後首度翻黑，符合費氏數列規律，目前無論是日線還是周線，技術指標均在高檔，拉回降溫反而有利後市，有整理必要，而上周拉回幅度小，顯示台股仍屬強勢。