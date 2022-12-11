台股重回月線 短線三因素主導盤勢

台股雖重返月線，但因漲多拉回壓力使得周線終止連五紅，法人示警，隨著年底外資放假成交量能預料將持續下滑，短線除看內資態度，也得留意美國通膨數據與貨幣政策，將成左右盤勢關鍵。

台股周五收在 14705.43 點，重返月線之上，但因周間拉回，導致周線收黑，平均日均量 2245.87 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，本周指數拉回修正 11 月大漲後的過大正乖離，除電子跌破月線，大盤、金融、傳產指數仍維持在月線之上，但要注意的是，美國即將公布 11 月 CPI 數據與聯準會今年最後一場會議，預期市場將隨即結果反應。

孫傳恕表示，展望 11、12 月的美國通膨，核心商品價格有望在車價漲勢趨緩、商品需求降溫與去化庫存下，下降趨勢將持續；至於核心服務價格則在租金成本增速仍偏高、就業市場保持緊俏，潛在的服務通膨上行壓力仍在。

不過整體來看，後續整體核心通膨與 PCE 仍有望在聯準會的下降預期內，讓 11 月底聯準會轉鴿的立場得以延續，目前市場普遍預期 12 月升息兩碼機率大，預估年底利率將來到 4.25 到 4.5%。

孫傳恕認為，每逢年底外資休長假，預料成交量能將下滑，權值占比高的電子股成交比也將降低，改由內資主導的中小型股將接棒上演多方戲碼；另外，傳產與金融股在旺季、作帳行情、中國解封等因素帶動下，也可望有表現空間。

安聯投信表示，不僅資金面出現回流、提振市場情緒，美國聯準會近期談話也被解讀相對正向，在對利空鈍化後，接下來則聚焦市場對於經濟放緩的反應變化。

根據安聯投信預估，今年台股企業獲利約成長 6.5%，明年恐下修至衰退兩位數 ，但企業獲利有望逐季回升，預期第 1 季獲利可望見到底部，以股價通常領先基本面落底的角度來看，長線投資機會或許出現在明年第 1 季。