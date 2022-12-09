傳考慮日本再建新廠 台積電：目前無具體計畫

傳考慮日本再建新廠 台積電：目前無具體計畫。(圖：AFP)
傳考慮日本再建新廠 台積電：目前無具體計畫。(圖：AFP)

外媒報導，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 考慮在日本興建新廠，對此，台積電今 (9) 日回應，不排除但目前沒有具體計畫。

據外媒引述東京電視台報導，台積電歐亞業務、研究發展 / 技術研究資深副總經理受訪時表示，不排除在熊本廠之外，在日本興建另一座新廠，他並說，希望先了解熊本廠的表現，再決定是否可能興建另一座工廠。

台積電熊本廠第二季動工，預計 2024 年底前開始生產，將提供 12/16 及 22/28 奈米製程，月產能 5.5 萬片，總資本支出估約 86 億美元。

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