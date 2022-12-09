傳考慮日本再建新廠 台積電：目前無具體計畫。(圖：AFP)Tag台積電熊本日本外媒報導，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 考慮在日本興建新廠，對此，台積電今 (9) 日回應，不排除但目前沒有具體計畫。 據外媒引述東京電視台報導，台積電歐亞業務、研究發展 / 技術研究資深副總經理受訪時表示，不排除在熊本廠之外，在日本興建另一座新廠，他並說，希望先了解熊本廠的表現，再決定是否可能興建另一座工廠。 台積電熊本廠第二季動工，預計 2024 年底前開始生產，將提供 12/16 及 22/28 奈米製程，月產能 5.5 萬片，總資本支出估約 86 億美元。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+19.09%$11,909原投組報酬率+9.40%$10,940投組標的成分40%宜特328920%虹堡525820%健喬411410%晶睿345410%貝萊德中國基金 D2 美元延伸閱讀台積電美設廠2023年這幾檔設備股有機會再創新高龔明鑫以董事身分出席台積電美國廠典禮 重申去台化議題不存在歐盟力拚晶片製造 瞄準台積電、英特爾、三星【產業研究報告】賺台積電不如賺台積電概念股-上品相關貼文