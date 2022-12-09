〈美股早盤〉美11月PPI曝通膨頑強 引市場升息擔憂 主要指數開低

美國 11 月生產者物價指數（PPI）報告透露通膨仍然頑強，引發市場擔憂聯準會（Fed）的升息之路還須持續下去，美股主要指數周五（9 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 75 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或 0.2%，標普 500 指數跌 0.14%，費城半導體指數跌 0.12%。

美國勞工部周五公布的數據顯示，11 月 PPI 年增與月增率紛紛升至 7.4% 與 0.3%，均高於市場預期的 7.2% 與 0.2%，另外核心 PPI 增速也大幅提升，表明通膨壓力仍在且需要時間緩和，也意味著聯準會（Fed）升息舉措將繼續下去。

根據數據顯示，美國 11 月 PPI 年增 7.4%，高於預期的 7.2%，前值從 8% 上修至 8.1%，11 月核心 PPI 年升 6.2%，高於預期的 5.9%，前值自 6.7% 上修至 6.8%。

按月來看，11 月 PPI 成長 0.3%，高於預期的 0.2%，前值自 0.2% 上修至 0.3%，而 11 月核心 PPI 成長 0.4%，高於預期的 0.2%，前值為 0.1%。

11 月 PPI 數據出爐後，美股指數期貨全面走跌，道指期貨跌逾 0.3%、標普 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨皆跌近 0.4%。美國 10 年期公債殖利率和美元指數分別走高至 3.505%、104.92。

Fed 下周公布利率決議前夕，市場的目光都聚焦在會議前公布的 11 月消費者物價指數（CPI）報告。Fed 主席鮑爾和其他官員先前釋出升息步伐放緩的訊息，同時強調借貸成本仍需繼續提高，並在一段時間內保持在限制性區間，以戰勝通膨。

Fed 明年可能將利率維持在高峰，粉碎市場認為 Fed 在下半年降息的期望，同時經濟還可能步入衰退。根據外媒調查，在連續四次升息 3 碼（75 個基點）後，Fed 將會在下周升息 2 碼（50 個基點），並在接下來的兩次會議上升息 1 碼（25 個基點）。

另一方面，國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）等機構對全球經濟前景表示擔憂，同時希望中國重新開放將有助於世界經濟成長。IMF 總裁表示，指標顯示全球經濟成長可能進一步下調，目前預估明年全球經濟成長將從今年的 3.2% 放緩至 2.7%。

截至台北時間周五（9 日）22 時許：

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Lululemon(LULU-US) 早盤下跌 9.6%，至每股 338.55 美元

運動服飾製造商 Lululemon 盤前下跌逾 7%，此前該公司發布低於預期的業績展望。Lululemon 上季的營收和獲利均優於華爾街預期，但同店銷售額成長不及預期，再加上第四季財測疲弱，影響股價走低。

博通 (AVGO-US) 早盤上漲 2.60%，至每股 544.87 美元

網通晶片大廠博通 (Broadcom) 上季財報除了軟體銷售收入略為遜色之外，獲利與本季財測均優於市場預期，並宣布調升現金股利，利多消息激勵該股盤前漲近 4%。財報顯示，博通上季營收年增 21% 至 89.3 億美元、稀釋後每股獲利年增年增 34% 至 10.45 美元，均優於市場預期的 89 億與 10.28 美元。

好市多 (COST-US) 早盤下跌 1.03%，至每股 476.46 美元

美國會員制量販業者好市多 (Costco) 上季財報不如分析師預期，反映高通膨迫使消費者縮減支出，並導致營運成本躍增的衝擊，美股開盤前股價小跌近 1%。財報顯示，好市多上季營收年增 8.1% 至 544.4 億美元，低於分析師預估的 586.6 億美元；獲利年增 3% 至 13.6 億美元，調整後每股獲利 3.07 美元，不如分析師事前預估的 3.12 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 PPI 年增 7.4%，預期 7.2%，前值 8.1%

美國 11 月 PPI 月增 0.3%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 11 月核心 PPI 年增 6.2%，預期 5.9%，前值 6.8%

美國 11 月核心 PPI 月增 0.4%，預期 0.2%，前值 0.1%

美國 12 月密大消費者信心指數預期 56.9，前值 56.8

美國 10 月批發庫存月增率終值預期 0.8%，前值 0.8%

華爾街分析：

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，11 月的 PPI 數據顯示通膨比預估的更頑強，Fed 下月很有可能會持續推進小幅升息 2 碼的計畫，不過下周還有重磅的 11 月消費者物價指數（CPI）報告，倘若數據顯示通膨增速放緩，美股則有望迎來一波聖誕節反彈行情。

美銀分析師 Michael Hartnett 預估，在 Fed 當前升息周期中，最後一次升可能是在明年的 3 月。以歷史經驗來看，通常 Fed 停止升息後股市會走高，不過在 1970 和 1980 年的高通膨時期，股市在 Fed 停止升息後走跌。