美12月密大消費者信心指數初值勁升 短期通膨預期創15個月新低

美國密西根大學周五（9 日）公布的初步數據顯示，消費者對 1 年通膨預期初值意外降至 4.6%，創 2021 年 9 月以來新低，同時汽油價格回落，提振消 11 月費者信心初值升至 59.1 遠超預期。

12 月消費者對短期通膨預期降至 4.6%，創 15 個月新低。(圖片：ZeroHedge)

根據密大公布數據，11 月消費者信心指數初值從 10 月的 56.8 升至 59.1，遠高市場預期的 56.9，不過仍低於去年同期的 70.6，其中 12 月當前消費者信心指數為 60.2，高於市場預期的 58.8；未來消費者信心指數為 58.4，高於預期的 54.5。

12 月密大消費者信心指數初值升至 59.1，遠超市場預期的 56.9。(圖片：ZeroHedge)

市場備受關注的通膨預期方面，美國消費者對未來 1 年通膨預期意外下滑，從 10 月的 4.9% 驟降至 4.6%，創 2021 年 9 月以來新低。另外對未來 5 年通膨預期持穩在 3%，符合市場預期。

儘管美國物價仍居高不下，但通膨在近幾個月出現緩和跡象，目前市場普遍預期下周公布的 11 月美國消費者物價指數（CPI）將顯示通膨進一步放緩。

12 月密大消費者信心指數所有組成部分均提升，其中 1 年期商業狀況飆升 14%，長期商業狀況溫和成長 6%。另外報告還顯示，消費者對收入預期變化的中值升至 15 年以來新高，但有逾一半受訪者表示，預估未來一年的通膨將超過這些漲幅。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 在聲明中表示，消費者對各種情況下高物價的擔憂在上月有所緩解，儘管這些擔憂仍遠高於一年半前，表明未來一年通膨預期下滑不僅僅是當前汽油價格下降所致。

Joanne Hsu 也說，隨著消費者購買力持續下滑，信用卡和汽車貸款餘額快速成長，以及借貸成本持續高漲的擔憂，今年個人支出的勢頭恐將難以持續。