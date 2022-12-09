經歷過疫情期間榮景 美國大麻銷售開始放緩

在經歷過疫情期間的銷售激增後，美國大麻業正展現出放緩的跡象，因為它面臨經濟和監管方面的挑戰，而且人們選擇將錢花在其他地方。

根據大麻數據公司 Headset 的報告，在俄勒岡州和華盛頓州等成熟大麻市場的州，零售店和藥房的銷售額較一年前有所下降。在最成熟的市場之一的科羅拉多州，6 月銷售額較去年同期下降 11.4%。

Marijuana Business Daily CEO 沃許 (Chris Wash) 說：「我們在 2020 年看到的是：由於人們呆在家裡，有政府紓困資金，而且沒有太多事情可做，與疫情相關的銷售額大幅飆升。」

根據 Headset 的數據，在 2020 年 3 月至 2021 年 3 月期間，科羅拉多州的平均每月大麻銷售額同比成長 25.8%。但報告發現，隨著去年夏天疫情開始緩和，人們購買大麻的頻率和花費的金額都開始下降。

例如，7 月平均每次光顧科羅拉多商店的花費為 55.21 美元。根據 Headset 的數據，這比 2021 年 7 月的平均價格 59.73 美元低了約 4 美元。

沃許說，「零售商在高通貨膨脹時期打折，因為它們試圖將產品盡快賣出。」他並補充說企業還面臨來自「猖獗」的未稅非法市場的激烈競爭。

加州大麻公司 The Parent Company CEO 達切 (Troy Datcher) 說，「我們在一個極具挑戰性和競爭激烈的環境中做生意，我們最大的競爭對手是非法市場。」

整個行業的零售額仍在上升，並且隨著新的大型市場如紐約、馬里蘭州和密蘇里州陸續開放，預計仍會上升。

根據 Marijuana Business Daily 的分析，到今年年底，美國醫療和休閒大麻的總銷售額可能達到 330 億美元，高於去年的 270 億美元。 預計到 2026 年銷售額將達到 526 億美元。

沃許說，「長期前景非常光明。這正是這一行業會經歷的。」

然而，就目前而言，隨著市場變得更加擁擠，投資資金正在枯竭。

根據紐約大麻諮詢公司 Viridian Capital Advisors 的數據，今年至今美國大麻籌集資金總額較一年前下降 62.6%，股權融資下降 96.3%，從一年前的 21 億美元降到目前的 7800 萬美元 .

專家表示，部分問題在於投資人厭倦了等待聯邦監管。

缺乏聯邦監管意味著在開放娛樂大麻的州執業的大麻企業，仍然無法獲得傳統的銀行服務或機構資本。一項名為《安全和公平執法銀行法》(SAFE) 的國會法案也許會取消此類限制，但雖然已在眾議院多次通過，但仍未獲得參議院同意。

大麻投資公司 Entourage Effect Capital 創始人霍金斯 (Matt Hawkins) 說：「許多投資人總是太快下結論，認為聯邦層面會採取一些行動來重新安排大麻藥物或另立銀行法令。」

在佛州、賓州和德州經營醫療藥房的 Fluent CEO 比斯利 (Robert Beasley) 說，「該行業仍處於內部整合狀態，市場新進業者通常很難有效地找到資金和規模。」

然而，即使經濟逆風，比斯利表示他希望「一些小小的監管放鬆措施」將有助於讓該產業重回正軌。