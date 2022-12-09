鉅亨美股雷達：投資人關注PPI數據 特斯拉上海廠Model Y生產傳將暫停一週

美股重要看點：

投資人關注 11 月 PPI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.485%。美股期貨週五 (9 日) 上升，道瓊期貨漲 0.18%，標普 500 期貨漲 0.31%，那斯達克 100 期貨漲 0.39%。

投資人等待 11 月生產者物價指數 (PPI) 的發布。PPI 數據將顯示今年至今的升息是否有效地抑制物價上漲。該數據還可以為投資人提供有關未來利率政策的參考。

密西根州 12 月消費者信心指數初步數據是周五投資人將密切關注的另一個關鍵數據。

摩根大通 (小摩) 在給客戶的一份報告中表示，美聯準會 (Fed) 有可能將利率上調至 6.5%，創下 22 年來首見。不過。有鑑於美股在 2022 年已經經歷可觀的下跌，下跌空間有限。

美國財長葉倫周四 (8 日) 表示，她仍預期美國明年能避開衰退。「目前還沒出現全美大規模的淨裁員現象，我仍相信我們走在降低通膨的正確道路上，衰退並非無法避免的事。」

她解釋，雖然企業紛紛降低成長預期和縮減人力聘僱，但還未出現大規模裁員。她也說，供應鏈瓶頸顯開始改善，這有助於抑制通膨。

股市方面，摩根士丹利投資長 Mike Wilson 表示，寄望明年靠價值股躲避熊市的投資人要當心了，隨著經濟降溫，工業、能源和金融股這些價值股也將受到打擊，就像今年的成長股一樣

「價值股現在問題在於，它們可能就像 6 個月或 12 個月以前、那些獲利過高的成長股一樣脆弱。我不認為在當前的經濟階段下，成長股和價值股有太大區別。」Wilson 說道。

但 Wilson 指出，價值股當中仍有一些較具防禦力的類股，例如公用事業、民生必需品、健康照護類股。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 11 月 PPI 年增率 (%)，前值 8

美國 11 月 PPI 月增率 (%)，前值 0.2

美國 11 月核心 PPI 年增率 (%)，前值 6.7

美國 11 月核心 PPI 月增率 (%)，前值 0

美國 12 月密大消費者信心指數初值，前值 56.8

美國 10 月批發庫存終值月增率 (%)，前值 0.4

重要個股動態：

路透周五（9 日）援引兩名知情人士看到的內部備忘錄報導，特斯拉將在 12 月 25 日至明年 1 月 1 日期間暫停上海工廠的 Model Y 組裝。該份備忘錄中詳述特斯拉上海廠的最新生產計畫。

兩名知情人士表示，本月底暫停最暢銷的 Model Y 組裝是特斯拉上海廠本月減產約 30% 計畫的一部份。該廠作為特斯拉最重要的製造中心，去年 12 月的最後一周仍保持正常運作，在年末假期停工並非慣例。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國會員制量販業者好市多 (Costco) 上季財報不如分析師預期，反映高通膨迫使消費者縮減支出，並導致營運成本躍增的衝擊。

好市多 2023 會計年度第 1 季 (11 月 20 日止) 獲利年增 3% 至 13.6 億美元，調整後每股獲利 3.07 美元，不如 FactSet 訪調分析師事前預估的 3.12 美元。該季營收年增 8.1% 至 544.4 億美元，也遜於分析師所估的 583.6 億美元。

COST 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

網通晶片大廠博通 (Broadcom) 周四 (8 日) 收盤公布上季財報，除了軟體銷售收入略為遜色之外，獲利與本季財測均優於市場預期，並宣布調升現金股利。

展望本季，博通預估營收將年增 16% 至 89 億美元，高於分析師預期，顯示企業和雲端基礎設施產業需求依舊強勁。但該公司以經濟狀況為由，拒絕公布 2023 會計年度全年指引。