Adobe：美國網購商品價格大幅下滑 有利Fed

美國線上商品價格 11 月以近 2% 的年率下跌，這是自新冠疫情爆發以來的最快跌幅，代表整體通膨的一個重要方面繼續放緩。

反映消費者物價指數 (CPI) 中一籃子商品網購指標的 Adobe 數位價格指數，月率降幅更大，為 3.2%。

下降也很普遍，18 類商品中有 15 類較上月下跌。雜貨是一個明顯的例外，即使增速比前幾個月有所放緩。

聖誕假期購物季開始時的大打折扣推動了銷量下降，但個人護理產品等「非促銷」商品的價格也有所下降。

軟體和分析公司 Adobe 副總裁布朗 (Patrick Brown) 在新聞稿中表示，「雖然 11 月的網購價格下降是由網購星期一和黑色星期五等日子的大幅折扣推動，但也顯示出整體電子商務通膨降溫的跡象。」

美國購物者在從感恩節到網購星期一網購假期期間，在網上總共花費了 352.7 億美元。在美國通膨率超過 7% 的情況下，比去年成長 4%。

Adobe 指數採用部分由待任芝加哥 Fed 行長古爾斯比 (Austan Goolsbee) 開發的方法，在 2020 年年中開始上升時就暗示通膨衝擊即將到來。在那之前，多年來網購價格一直拖累整體通膨。

最近的跌勢可能證實了 Fed 官員所期望的通縮新趨勢，因為商品價格若非停止上漲，就是開始下跌。

Fed 主席鮑爾上周表示：「如果目前的趨勢繼續下去，商品價格應該會在未來幾個月開始對整體通膨施加下行壓力。」

但僅此一項並不能解決 Fed 的通膨問題。因為隨著商品通膨開始放緩，服務價格反而上漲。