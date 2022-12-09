〈財報〉好市多Q1遜預期、電商銷售下滑 宣布全球將展店24家

美國會員制量販業者好市多 (Costco) 上季財報不如分析師預期，反映高通膨迫使消費者縮減支出，並導致營運成本躍增的衝擊，周四 (8 日) 盤後股價一度挫跌逾 1%。

好市多 2023 會計年度第 1 季 (11 月 20 日止) 獲利年增 3% 至 13.6 億美元，調整後每股獲利 3.07 美元，不如 FactSet 訪調分析師事前預估的 3.12 美元。該季營收年增 8.1% 至 544.4 億美元，也遜於分析師所估的 583.6 億美元。

財報顯示，由於運費和人力成本上揚，好市多第 1 季的商品成本增加約 9%，達到 477.7 億美元。

此外，第 1 季來自會員費的收入增加 5.7% 至 10 億美元。該公司一年向會員收取 60 至 120 美元不等的會員費，是毛利最主要來源。

好市多第 1 季的同店銷售成長 6.6%，雖然優於分析師預估的 6.4%，但卻遠低於第 4 季的 13.7%。第 1 季的電商銷售則下滑 3.7%。

好市多 Q1 同店銷售

分析師質疑，好市多接下來要如何提高獲利和毛利率。DA Davidson 分析師 Michael Baker 預測，考量到消費者已經被各式各樣商品漲價壓得喘不過氣來，好市多可能不願在短期內調整會員費。

Forrester Research 的零售分析師 Sucharita Kodali 則認為，好市多「大有空間」能調漲商品價格和會員費。

最新財報加深好市多日前公布 11 月銷售成長放緩的陰霾。好市多在包含黑色星期五的這個月銷售僅增 5.7% 至 191.7 億美元，不如 10 月的增加 7.7%，電商銷售甚至出現兩位數降幅，暴減 10.1%。

Oppemheimer 分析師指出，最新銷售趨勢明顯偏弱，就連電子產品或大型商品大打折，也無法吸引消費者上門。

這也呼應目標百貨 (Target)(TGT-US) 執行長 Brian Cornell 的說法，他在 11 月中旬表示，「從 10 月下半開始一直到 11 月，消費者行為有所改變，評估預算、謹慎消費、精打細算，並且優先採買核心的民生必需品。」

好市多 (COST-US) 周四收盤小跌 0.11% 至每股 481.42 美元，財報公布後，盤後一度挫跌 1.1%，截稿前跌幅收斂至 0.27%。

好市多今年來共下跌 15%，幾乎快追上標普 500 同期的 17% 跌幅。

展店計畫

好市多財務長 Richard Galanti 在電話會議中表示，本年度計劃淨新增 24 家門市 (若把門市調整算在內，新設立門市共 27 家)。其中 7 家已在第 1 季開張，包括在紐西蘭和瑞典的首家好市多。

根據 Galanti，24 家門市中，9 家將落腳海外市場，包括在中國新增兩個據點。其餘 15 家則將位於美國。

他說：「我們計劃第 2 季新增 3 個據點、第 3 季增加 4 個、第 4 季再增加 10 個。」

根據第 1 季財報內容，截至本周四，好市多在全球共設有 847 個量販據點，美國為 583 家，加拿大 107 家。亞洲部分，日本 29 家、南韓 18 家、台灣 14 家、中國 2 家。