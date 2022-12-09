〈財報〉博通本季財測優 宣布現金股利調高12% 盤後漲逾3%

網通晶片大廠博通 (Broadcom) 周四 (8 日) 收盤公布上季財報，除了軟體銷售收入略為遜色之外，獲利與本季財測均優於市場預期，並宣布調升現金股利，激勵盤後股價漲逾 3%。

F2023 Q1 財測 v.s. FactSet 調查分析師預期

營收：89 億美元 (年增 16%) v.s. 87.8 億美元

調整後 EBITDA：營收的 63%

展望本季，博通預估營收將年增 16% 至 89 億美元，高於分析師預期，顯示企業和雲端基礎設施產業需求依舊強勁。但該公司以經濟狀況為由，拒絕公布 2023 會計年度全年指引。

博通執行長陳福陽於聲明表示，展望 2023 會計年度，公司過去幾年在研發方面的投資，有助於擴大下一代產品在終端市場的領導地位。

博通預期，以蘋果為最大客戶的無線晶片部門，Q1 將實現低個位數百分比成長，儲存伺服器部門收入估成長 50% 以上，但工業部門正在放緩，疲軟狀況又以中國地區最明顯，因為當地消費動能已經減弱，目前還不清楚防疫封控的影響是否會在 Q1 後浮現。

財報發布後，博通 (AVGO-US) 盤後揚升逾 3%，延續收盤前的氣勢。該股周四收漲 2.43% 至每股 531.08 美元，今年迄今跌約 20%。

F2022 Q4(截至 10/30) 財報關鍵數據 (Non-GAAP) v.s. FactSet 預期

營收：89.3 億美元 (年增 21%) v.s. 89 億美元

淨利：45.4 億美元

稀釋後每股淨利 (EPS)：10.45 美元 (年增 34%) v.s. 10.28 美元

調整後 EBITDA：57.2 億美元 (年增 26%)

部門營收 v.s. FactSet 預期

半導體解決方案：70.9 億美元 (年增 26%) v.s. 70.4 億美元

基礎設施軟體：18.4 億美元 (年增 4%) v.s. 18.6 億美元

博通公布上季營收和 EPS 均優於預期，營收達 89.3 億美元，年增 21%，(Non-GAAP)EPS 為 10.45 美元，高於去年同期的 7.81 美元，且雙雙優於分析師預估。

博通執行長陳福陽此前看好終端市場需求繼續在第 4 季保持穩健，並預期 Q4 營收將達約 89 億美元。

按業務表現來看，上季半導體業務收入達近 71 億美元，較去年同期增長 26%，軟體收入為 18.4 億美元，也較去年增長 4%，但略遜於預期。

作為業務多元化的一環，博通試圖透過收購雲端運算公司 VMware，將事業版圖拓展到企業軟體領域。陳福陽曾預期，與 VMware 的併購案可望在 2023 年 10 月以前完成。

另外，自去年底宣布斥資 100 億美元買回庫藏股後。財務長 Kirsten Spears 周四宣布將繼續執行剩下的庫藏股計畫，並把季度現金股利調升 12% 至每股 4.60 美元。