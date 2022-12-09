〈紐約匯市〉投資人評估Fed利率、經濟衰退前景 美元指數連二貶

美元指數延續昨日貶勢，周四 (8 日) 小幅走低，投資人持續評估聯準會政策前景，以及升息導致經濟衰退的可能性。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.30%，至 104.79。

聯準會 (Fed)、歐洲央行(ECB) 和英國央行 (BOE) 利率會議下周將陸續登場，官員們預估會繼續透過升息來抑制通膨，不過，交易員和投資人仍密切關注 Fed 準備停止升息的任何跡象。

Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 表示：「美元最近走勢疲軟，多半是因為我們接近緊縮周期尾聲，而確切的結束時間將決定美元的表現。投資人目前似乎正在為稍微走軟的美元做準備，但檯面上還有很多全球性風險，因此我們不會看到美元單向走貶。」

歐元、英鎊雙雙攀高，歐元漲 0.5% 至 1.0555 美元，英鎊漲 0.3% 至 1.2238 美元。

此外，Fed 發布利率決議的前一天，也是美國消費者物價指數 (CPI) 報告出爐的日子，這對貨幣政策的長期預期來說十分重要。

RBC 外匯策略師 Adam Cole 表示，目前 CPI 對於觀察美元動向來說是很重要的一項數據，他認為在 Fed 會議和 CPI 報告發布前，暫時不會出現重大走勢。

與此同時，國際油價周四跌破每桶 80 美元，為 2 月下旬爆發俄烏戰爭以來首見，投資人越來越擔心經濟放緩對全球能源需求的影響。

目前布蘭特原油期貨已跌至 76 美元左右，幾乎較 3 月創下的 14 年高點砍半，美國汽油價格目前為 3.329 美元，低於 6 月時創下紀錄新高的 5.016 美元，並較去年同期下滑 0.4%。

能源價格回落之際，市場通膨預期也隨之降溫，美國 10 年期損益兩平通膨率已經從 4 月的超過 3% 下滑到目前的 2.26%。

三菱日聯集團 (MUFG) 外匯策略師 Lee Hardman 說：「 美元走勢凸顯出投資人對通膨上行風險的擔憂越來越少，對全球經濟成長下行風險則越來越多。」

隨著美元走低，澳幣上漲 0.76% 至 0.6773 美元，紐元漲 0.4% 至 0.6378 美元，美元兌加元則貶 0.5% 至 1.3584 加元。

截至台灣時間周五 (9 日) 約 6:00 價格：