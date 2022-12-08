〈能源盤後〉中國需求不明確 美石油產品庫存上升 WTI再跌3%下探一年低點

原油期貨價格周三 (7 日) 收低，儘管官方數據顯示，上周美國原油供應降逾 500 萬桶，且為連續第四周下降，WTI 原油價格仍下跌 3%。

美國上周國內汽油和蒸餾油庫存大幅攀升，促使石油產品期貨價格領跌能源板塊。。

美國聯準會 (Fed) 恐更積極升息導致經濟衰退，近期各市場蔓延此股擔憂情緒，令油價在前三個交易日走跌。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.24 美元或 3%，收每桶 72.01 美元，為最近月 WTI 原油期貨自去年 12 月 21 日以來最低收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.18 美元或近 2.8%，收每桶 77.17 美元，為最近月 Brent 原油自去年 12 月 24 日以來最低收盤價。

1 月交割的汽油期貨價格下跌近 3.4%，收每加侖 2.0772 美元，為 2021 年 12 月 6 日以來最低收盤價。。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4.6%，收每加侖 2.7805 美元，為 2 月 2 日以來最低收盤價 。

1 月交割的天然氣價格上漲 4.6%，收每百萬 Btu 5.723 美元，在連跌 5 日後回升。

供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (12/2 止) 美國商業原油庫存減少 520 萬桶。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示：「倘若原油庫存繼續下降，可能會挑戰過去一個月油價普遍看跌的趨勢。」

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周原油供應減少 260 萬桶。據《道瓊》報導，美國石油協會周二晚間報告稱，上周原油供應減少 640 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「煉油活動和出口持續走強，促使原油供應再次減少。由於美國戰略石油儲備 (SPR) 轉移緩慢，美國商業庫存今年迄今較低，未來幾周將進一步下降。」

然而，EIA 數據顯示，上周汽油庫存增加 530 萬桶，蒸餾油庫存增加 620 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周汽油庫存增加 290 萬桶，蒸餾油庫存增加 190 萬桶。

俄克拉荷馬州庫欣、紐交所交割中心的原油庫存上周減少 40 萬桶，而 SPR 庫存減少 210 萬桶。

其他市場驅動力

《美聯社》周三報導，中國已宣布取消部分防疫限制，包括取消嚴厲封控，並下令沒有確診者的學校恢復正常上課。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「交易者一直在尋找關於中國清零政策更多的正面消息。現在聽到當局會進一步放寬防疫措施，為亞洲的投資者情緒提供支持，且考量到中國是全球第二大經濟體，該情緒的溢出效應可能影響到歐洲和美國。」