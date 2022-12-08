紐約Fed模型暗示 明年美國經濟衰退可能性恐近100%

根據研究公司 DataTrek 創辦人 Nicholas Colas 發布的報告，紐約聯邦儲備銀行衡量經濟衰退可能性的模型暗示，明年美國經濟幾乎有 100% 的機率會因聯準會 (Fed) 升息而陷入衰退。

該模型衡量的是 3 個月國庫券和 10 年期公債殖利率之間的利差，分析師認為，該模型下的殖利率曲線所警示的衰退準確度，好於 2 年期、10 年期公債利差，Fed 主席鮑爾先前也稱這是他首選的經濟衰退指標。

數據顯示，美國經濟衰退的可能性為 38%。不過，Colas 指出，該模型在過去 60 年記錄中，若是可能性超過 30%，11 次中有 9 次都準確預測到經濟衰退。因此，從過去的歷史來看，衰退的可能性「接近 100%」。

Colas 說道：「這個模型顯著指出，利率高漲將在未來 12 個月促使經濟陷入衰退。」儘管目前市場普遍預期 Fed 將在 12 月的升息 2 碼，小於先前的 3 碼，但模型中暗示出市場認為利率對經濟的衝擊太過，最終恐導致「鮑爾衰退」(Powell recession)。

Colas 也指出，在下週聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布最新利率決議後，鮑爾幾乎肯定會回答有關經濟衰退可能性的問題，他很有可能將引用紐約 Fed 的模型聲稱機率只有 38%。但是，Colas 說，根據歷史，真正的答案是接近 100%。

近期，美國企業界也對前景並不樂觀，從金融、汽車、航空到零售業紛紛為消費支出減緩做準備，多家企業高層預估 2023 年，美國經濟將會步入衰退。