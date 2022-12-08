〈美股早盤〉美就業市場降溫 市場押注Fed政策轉向 主要指數開高

美國上周失業金申請人數透露就業市場降溫跡象，這是聯準會（Fed）官員決定是否能結束激進緊縮政策的關鍵因素之一，市場押注 Fed 政策轉向，美股周四（8 日）主要指數開高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指漲 0.13%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲 0.11%。

儘管 Fed 保持鷹派立場讓美股接連下跌，但美股開盤前公布的初領失業金數據透露就業市場降溫，美股期貨指數漲幅擴大，道瓊指數期貨大漲逾 0.4%、標普 500 指數期貨漲近 0.6%，那斯達克 100 指數期貨漲逾 0.5%。

美國勞工部公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 23 萬人，較修正後前值 22.6 萬增加 4,000 人，符合市場預期，續領失業金持續遠超預期，創今年 2 月初以來新高，表明隨勞動市場出現初步降溫跡象，美國失業民眾更難找到新工作。

另外，由於投資人準備迎接經濟衰退，美國 10 年期公債殖利率一度跌近 3 個月低點，但隨後轉漲，截稿前升至 3.48%，美元指數則跌至 105.01。

交易員目前靜待周五（9 日）即將出爐的美國 11 月生產者物價指數（PPI）報告、密大 12 月消費者信心指數，還有下周的重磅通膨數據──11 月消費者物價指數（CPI），一方面了解 Fed 政策在控制通膨方面的效果，一方面也找尋 Fed 是否可能放慢其激進升息舉措的線索。

目前市場預估 11 月 PPI 年升 7.2%，前值為 8%、核心 PPI 年升 5.9%，前值 6.7%，密大 12 月消費者信心指數估 56.9，前值 56.8。

從摩根士丹利到摩根大通的策略師都警告投資人，不要寄望 Fed 即將轉向寬鬆貨幣政策而重新投入風險資產。摩根大通分析師認為，現在說 Fed 貨幣政策轉向還為時過早。

截至台北時間周四（8 日）22 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.55%，至每股 171.34 美元

根據中國乘聯會（CPCA）數據，特斯拉 11 月於中國的銷量月減 12.85%，為 62,493 輛。另外有報導指出，特斯拉最快將於下周一（12 日）縮短上海廠的生產班次，並且推遲一些新員工報到時間，此舉進一步透露中國市場對特斯拉的電動車需求並未達到預期。

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 0.25%，至每股 28.26 美元

英特爾（Intel）高管日前預告的裁員和削減支出措施，已在加州展開，包括下月底預計裁員上百名員工，英特爾並建議全球製造部門員工休無薪假。英特爾致函加州就業發展局，宣布將於佛森 (Folsom) 裁員 111 人，並於總部所在地聖塔克拉拉 (Santa Clara) 裁員 90 人，裁員屬永久性，預定 1 月 31 日生效。

GameStop(GME-US) 早盤上漲 0.71%，至每股 22.42 美元

GameStop 上季財報表現慘淡，營收不及預期而虧損遠超預期。該公司執行長 Matt Furlong 表示，公司已完成必要的投資，未來的支出將非常明智。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23 萬人，預期 23 萬人，修正後前值 22.6 萬人

美國上周續領失業金人數報 167.1 萬人，預期 160 萬人，修正後前值 160.9 萬人

華爾街分析：

經紀公司 XM 分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，美債殖利率曲線不斷加深倒掛表明，在投資者看來，經濟衰退風險已開始蓋過通膨。

對於近日美股走跌，American Century Investment Management 多資產投資總監 Rich Weiss 不覺得意外，他表示多頭早該進行清算了，他們對 Fed 利率政策的癡迷可能蒙蔽其對經濟現況的認知，而經濟現實最終可能會扼殺股市任何反彈。