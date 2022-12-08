〈美股早盤〉美就業市場降溫 市場押注Fed政策轉向 主要指數開高

美國上周失業金申請人數透露就業市場降溫跡象，這是聯準會（Fed）官員決定是否能結束激進緊縮政策的關鍵因素之一，市場押注 Fed 政策轉向，美股周四（8 日）主要指數開高。
截稿前，道瓊工業指數漲近 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指漲 0.13%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲 0.11%。
儘管 Fed 保持鷹派立場讓美股接連下跌，但美股開盤前公布的初領失業金數據透露就業市場降溫，美股期貨指數漲幅擴大，道瓊指數期貨大漲逾 0.4%、標普 500 指數期貨漲近 0.6%，那斯達克 100 指數期貨漲逾 0.5%。
美國勞工部公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 23 萬人，較修正後前值 22.6 萬增加 4,000 人，符合市場預期，續領失業金持續遠超預期，創今年 2 月初以來新高，表明隨勞動市場出現初步降溫跡象，美國失業民眾更難找到新工作。
另外，由於投資人準備迎接經濟衰退，美國 10 年期公債殖利率一度跌近 3 個月低點，但隨後轉漲，截稿前升至 3.48%，美元指數則跌至 105.01。
交易員目前靜待周五（9 日）即將出爐的美國 11 月生產者物價指數（PPI）報告、密大 12 月消費者信心指數，還有下周的重磅通膨數據──11 月消費者物價指數（CPI），一方面了解 Fed 政策在控制通膨方面的效果，一方面也找尋 Fed 是否可能放慢其激進升息舉措的線索。
目前市場預估 11 月 PPI 年升 7.2%，前值為 8%、核心 PPI 年升 5.9%，前值 6.7%，密大 12 月消費者信心指數估 56.9，前值 56.8。
從摩根士丹利到摩根大通的策略師都警告投資人，不要寄望 Fed 即將轉向寬鬆貨幣政策而重新投入風險資產。摩根大通分析師認為，現在說 Fed 貨幣政策轉向還為時過早。
截至台北時間周四（8 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 149.48 點或 0.44%，暫報 33,747.48 點
- 那斯達克綜合指數上漲 13.72 點或 0.13%，暫報 10,972.28 點
- 標普 500 指數上漲 11.33 點或 0.29%，暫報 3,945.25 點
- 費半上漲 2.99 點或 0.11%，暫報 2,676.24 點
- 台積電 ADR 上漲 0.37% 至每股 79.53 美元
- 10 年期美債殖利率升至 3.484%
- 紐約輕原油上漲 2.06% 至每桶 73.49 美元
- 布蘭特原油上漲 0.95% 至每桶 77.90 美元
- 黃金上漲 0.03% 至每盎司 1,798.50 美元
- 美元指數跌至 104.990
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.55%，至每股 171.34 美元
根據中國乘聯會（CPCA）數據，特斯拉 11 月於中國的銷量月減 12.85%，為 62,493 輛。另外有報導指出，特斯拉最快將於下周一（12 日）縮短上海廠的生產班次，並且推遲一些新員工報到時間，此舉進一步透露中國市場對特斯拉的電動車需求並未達到預期。
英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 0.25%，至每股 28.26 美元
英特爾（Intel）高管日前預告的裁員和削減支出措施，已在加州展開，包括下月底預計裁員上百名員工，英特爾並建議全球製造部門員工休無薪假。英特爾致函加州就業發展局，宣布將於佛森 (Folsom) 裁員 111 人，並於總部所在地聖塔克拉拉 (Santa Clara) 裁員 90 人，裁員屬永久性，預定 1 月 31 日生效。
GameStop(GME-US) 早盤上漲 0.71%，至每股 22.42 美元
GameStop 上季財報表現慘淡，營收不及預期而虧損遠超預期。該公司執行長 Matt Furlong 表示，公司已完成必要的投資，未來的支出將非常明智。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 23 萬人，預期 23 萬人，修正後前值 22.6 萬人
- 美國上周續領失業金人數報 167.1 萬人，預期 160 萬人，修正後前值 160.9 萬人
華爾街分析：
經紀公司 XM 分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，美債殖利率曲線不斷加深倒掛表明，在投資者看來，經濟衰退風險已開始蓋過通膨。
對於近日美股走跌，American Century Investment Management 多資產投資總監 Rich Weiss 不覺得意外，他表示多頭早該進行清算了，他們對 Fed 利率政策的癡迷可能蒙蔽其對經濟現況的認知，而經濟現實最終可能會扼殺股市任何反彈。