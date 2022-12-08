盤中速報 - 世紀鋼(9958)急拉2.15%報90.3元，成交2,324張

世紀鋼(9958-TW)近5分K漲速2.15%，08日09:34報90.3元，成交2,324張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲1.06%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲0.12%。台灣加權指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+468 張
- 外資買賣超：-1,327 張
- 投信買賣超：+1,772 張
- 自營商買賣超：+23 張
- 融資增減：+191 張
- 融券增減：-50 張
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