盤中速報 - 世紀鋼(9958)急拉2.15%報90.3元，成交2,324張

世紀鋼(9958-TW)近5分K漲速2.15%，08日09:34報90.3元，成交2,324張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲1.06%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲0.12%。台灣加權指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+468 張
  • 外資買賣超：-1,327 張
  • 投信買賣超：+1,772 張
  • 自營商買賣超：+23 張
  • 融資增減：+191 張
  • 融券增減：-50 張

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