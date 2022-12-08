盤中速報 - 凌陽(2401)急拉2.06%報24.75元，成交392張

凌陽(2401-TW)近5分K漲速2.06%，08日09:34報24.75元，成交392張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凌陽(2401-TW)近5日股價下跌2.62%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.71%。台灣加權指數下跌1.68%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,571 張
  • 外資買賣超：-1,477 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-94 張
  • 融資增減：+455 張
  • 融券增減：-64 張

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