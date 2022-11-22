盤中速報 - 世紀鋼(9958)急跌-2.18%報85.1元，成交1,259張

世紀鋼(9958-TW)近5分K跌速2.18%，22日09:05報85.1元，成交1,259張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世紀鋼(9958-TW)近5日股價下跌2.69%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數下跌1.14%。台灣加權指數上漲2.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,851 張
  • 外資買賣超：+2,113 張
  • 投信買賣超：-515 張
  • 自營商買賣超：+253 張
  • 融資增減：-518 張
  • 融券增減：-41 張

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