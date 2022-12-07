盤中速報 - 世紀鋼(9958)急跌-2.31%報88.7元，成交2,073張

世紀鋼(9958-TW)近5分K跌速2.31%，07日09:24報88.7元，成交2,073張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲5.99%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.66%。台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,740 張
- 外資買賣超：-227 張
- 投信買賣超：+1,696 張
- 自營商買賣超：+271 張
- 融資增減：-185 張
- 融券增減：-120 張
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