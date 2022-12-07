海運業紅利告終？台驊11月營收跌回2年前運價起漲點

貨攬業者台驊控股 (2636-TW) 今 (7) 日率先海運業公布 11 月合併營收，來到 14.12 億元，月減 10.78%、年減 61.63%，不僅連 6 個月較前一個月衰退，也創 2020 年 10 月以來新低，反映海運運價跌回起漲點的衝擊。

台驊前 11 月合併營收 269.89 億元，年減 17.17%。

台驊說明，整體海運市場需求疲弱，連帶衝擊運價持續下滑，不過，雖現貨運價仍持續下跌，但在船商加大力度控艙護價下，控艙效應逐步浮現，美西航線跌幅有所收斂，美東航線雖下跌，但仍維持相對獲利空間。

尤其 11 月底起，歐洲線貨量陸續開出有利運價止穩，美國消費者在今年黑色星期五的網上支出也達到創紀錄的 91.2 億美元，高於過去 2 年水準，隨著廠商庫存持續消化，民生用品需求有逐步增加跡象。

不過，台驊不諱言，由於明年經濟前景仍不明朗，預期運力供給成長率高於需求，惟新船交付非一步到位，因此，實際上供給增加情況並不如外界預測嚴重，且船舶環保新規的施行，會淘汰一定比率的舊船。

台驊認為，後市海運市況將因通膨壓力需求疲軟、地緣政治因素、供應鏈更動、中國持續的清零政策、擁堵緩解，以及運能增加等眾多不確定性，將更難以預測。

另一方面，台驊指出，航空貨運市場持續萎縮，不過，空運運力復甦停滯不前，據 Xeneta 的資料，可用的腹艙和貨艙空間仍比疫情前的水準低 7%，加上運力和勞動力短缺，限制航班和倉庫的生產力，整體空運運價下降情況並不如海運運價劇烈。

然而，隨著出口貨物將轉向艙位充裕且運價便宜的海運服務，預期航空運價仍不易上漲。