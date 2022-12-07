外資續砍晶圓雙雄、面板雙虎 搶進逾十檔金融股

外資續拋晶圓雙雄、面板雙虎 搶進逾十檔金融股。(鉅亨網資料照)
外資續拋晶圓雙雄、面板雙虎 搶進逾十檔金融股。(鉅亨網資料照)

台股今 (7) 日收在全場最低 14630.01 點，下跌 98.87 點，回測月線支撐。其中，外資持續大砍晶圓雙雄共 1.8 萬張、提款近 31 億元，以及面板雙虎共 3.4 萬張，資金轉向逾 10 檔金融股。

三大法人今日全站在空方，外資賣超 40.72 億元、連二賣；投信轉為賣超 17.34 億元；自營商再賣 25.77 億元，三大法人合計賣超 83.85 億元。期貨方面，外資淨多單增至 7134 口。

觀察外資操作，賣超元大台灣 50 反 1 最多，共 7.4 萬張，其餘多為電子股，包括友達 2.4 萬張、聯電 1.3 萬張，群創、光寶科、欣興等調節超過 7000 多張，華通、元太、景碩、台積電、鴻海等也有 5000-6000 多張。

外資買超標的集中金融股，臺企銀 2.8 萬張居冠，中信金約 1.8 萬張、彰銀 1.4 萬張、台新金 1.2 萬張、開發金 1.1 萬張，永豐金、華南金、新光金、玉山金、第一金等也獲得青睞。其餘個股則有日月光投控 7668 張、遠東新 6329 張、統一 6115 張。

投信賣超方面，前十名分別為裕隆、嘉聯益、欣興、技嘉、日月光投控、光寶科、奇鋐、鴻海、南電、統一；買超部分，前十名包括中鋼、廣積、開發金、中信金、建準、聯詠、聯強、中鼎、頎邦、宜特。

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