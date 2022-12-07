外資續砍晶圓雙雄、面板雙虎 搶進逾十檔金融股

台股今 (7) 日收在全場最低 14630.01 點，下跌 98.87 點，回測月線支撐。其中，外資持續大砍晶圓雙雄共 1.8 萬張、提款近 31 億元，以及面板雙虎共 3.4 萬張，資金轉向逾 10 檔金融股。

三大法人今日全站在空方，外資賣超 40.72 億元、連二賣；投信轉為賣超 17.34 億元；自營商再賣 25.77 億元，三大法人合計賣超 83.85 億元。期貨方面，外資淨多單增至 7134 口。

觀察外資操作，賣超元大台灣 50 反 1 最多，共 7.4 萬張，其餘多為電子股，包括友達 2.4 萬張、聯電 1.3 萬張，群創、光寶科、欣興等調節超過 7000 多張，華通、元太、景碩、台積電、鴻海等也有 5000-6000 多張。

外資買超標的集中金融股，臺企銀 2.8 萬張居冠，中信金約 1.8 萬張、彰銀 1.4 萬張、台新金 1.2 萬張、開發金 1.1 萬張，永豐金、華南金、新光金、玉山金、第一金等也獲得青睞。其餘個股則有日月光投控 7668 張、遠東新 6329 張、統一 6115 張。

投信賣超方面，前十名分別為裕隆、嘉聯益、欣興、技嘉、日月光投控、光寶科、奇鋐、鴻海、南電、統一；買超部分，前十名包括中鋼、廣積、開發金、中信金、建準、聯詠、聯強、中鼎、頎邦、宜特。