悲觀預測接踵而至 多家美企CEO：2023年恐陷經濟衰退

2023 年即將到來，美國企業界對前景樂觀不起來，從金融、汽車、航空到零售業紛紛為消費支出減緩做準備，企業高層預估 2023 年的美國可能步入經濟衰退，以下是美企 CEO 近期發表的展望。

金融業

摩根大通 (JPM-US) 的戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，由於利率上升、通膨率上揚、俄烏戰爭和美中角力等地緣政治壓力，各種挑戰加起來可能引發經濟衰退。

他認為，美國民眾靠儲蓄和政府資源度過疫情打擊，但通膨和升息侵蝕了一切，因此今年的消費力道不會持續太久，此外，隨著美元升值，石油等商品將變得更昂貴。

高盛 (GS-US) 執行長蘇德巍 (David Solomon) 也說，高盛業務線與總體經濟密切相關，隨著經濟成長放緩，公司將不得不做出一些艱難的決定，包括減薪、獎金減少和裁員。

汽車業

通用汽車 (GM-US) 的巴拉 (Mary Barra) 預測明年經濟不佳，但還未把衰退掛在嘴上。有鑑於一些產業在疫後需求雪崩，通用正為潛在的需求暴跌做準備。

通用對 2023 年展望「極為保守」。不過巴拉說，目前還存在一些疫情期間的積壓需求，此外，半導體短缺和供應鏈壓力雖然改善，明年仍存在。

零售業

沃爾瑪 (WMT-US) 的 Doug McMillon 說，他雖然不希望看到經濟衰退，但這可能是壓制通膨的必要產物。

他說，雖然沃爾瑪看到的消費支出仍強，但在電子產品、玩具等特定領域，已經看到消費者心態轉趨保守。另一方面，沃爾瑪在疫情期間面臨的人力短缺問題還沒化解，因此 McMillon 表示，就算經濟衰退，沃爾瑪也不會訴諸財源。，

航空業

聯合航空 (UAL-US) 執行長 Scott Kirby 說，2023 年的美國可能遭遇聯準會 (Fed) 決策引發的「溫和衰退」(mild recession)。

Kirby 表示，航空業展望良好，營收看增，聯合航空正朝回歸利潤率的空前高點邁進。但他也說，儘管商務旅行已從疫情低潮期穩定回溫，從旅遊需求慢慢進入高原期來看，這可能是「衰退前」的消費行為。

鐵路運輸

聯合太平洋 (UNP-US) 的 Lance Fritz 說，運輸業景氣降溫，是消費者支出減弱和經濟壓力增強的跡象。他說：「房地產市場明顯趨緩，包裹包裝也大幅降溫，我們從紙張和包裹運輸看到這一點。」

Fritz 表示，隨著利率上升，支出和需求肯定會下滑，「Fed 正試圖讓經濟放緩、需求受損，打擊我們所有人。」