Netflix共同CEO：未來可能推出多種附廣告的訂閱方案

Netflix(NFLX-US) 共同執行長 Ted Sarandos 周二 (6 日) 表示，未來可能推出多種附帶廣告訂閱方案，就像原本的無廣告方案一樣具有多個不同的訂閱選擇。

對不想看廣告的用戶來說，Netflix 已提供每月 9.99 美元至 19.99 美元不等的各式訂閱方案。隨著公司業務成長，Sarandos 周二在瑞銀全球 TMT 會議上表示，未來可能會針對廣告訂閱方案採取相同做法。

目前可選擇的無廣告訂閱方案共有 3 種，分別是每月 270 美元、只供 1 部裝置使用的基本方案，每月 330 每月、最多同時可供 2 部裝置使用的標準方案，以及每月 390 美元、可供 4 部裝置同時使用的高級方案。

Sarandos 說：「我們現在有多個訂閱方案，漸漸的我們也會有多個附廣告的訂閱方案，但目前沒什麼好說的。」他並表示，產品本身將出現非常劇烈的轉變，但會慢慢地、逐漸地產生變化。

為因應用戶成長放緩和市場競爭加劇，Netflix 上月與微軟合作，推出每月 6.99 美元的廣告訂閱方案，試圖開拓新的獲利來源，以緩解收入成長放緩壓力。

Netlix 的廣告方案定價略低於競爭對手，用戶平均每小時必須觀看 4 至 5 分鐘的廣告，而且不能下載電影或影集，且因授權限制，這項方案剛開始沒辦法觀看部分影片。

Sarandos 周二表示，目前已有高達九成影片供廣告方案用戶觀看，且很快就會針對開放剩餘影片展開談判。

Sarandos 還表示，Netflix 明年將專注於打擊密碼共用問題。他說，現在全球有超過 1 億個家庭正在與他人共享密碼，其中包含 3000 萬的美國家庭。

Netflix 其他競爭對手如 Hulu、華納兄弟探索的 HBO Max、NBCUniversal 的 Peacock 以及派拉蒙的 Paramount+，也都有支援價格更便宜的廣告訂閱選項，Disney + 也打算推出廣告方案，並計劃調漲無廣告方案和其他串流服務價格。