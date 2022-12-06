IATA：航空業明年有望恢復盈利下調今年虧損 但風險仍偏向下行

國際航空運輸協會（IATA）周二（6 日）表示，在近兩年的新冠肺炎限制措施後航空旅行將繼續復甦，全球航空業將在明年自 2019 年以來首次實現獲利並下調今年虧損。不過 IATA 也點出航空業未來風險仍偏向下行，因素包括中國開放與否以及一些國家經濟可能步入衰退。

IATA 預估，明年航空業將實現 47 億美元的淨利潤，屆時將有逾 40 億人次搭乘飛機。此前該組織預估明年利潤將「伸手可及」（within reach）。至於今年，IATA 將航空業整體虧損預期從 97 億美元下調至 69 億美元。

IATA 總裁華爾希（Willie Walsh）表示，考量到政府實施的疫情限制造成的金融和經濟損失規模，航空業明年恢復盈利是一大進展，但仍有許多公司持續掙扎，因為監管、高成本和不一致的政府政策以及重啟機場的長期口水戰。

華爾希說，經濟復甦非常脆弱，目前正在逐漸恢復而且將在明年繼續改善，不過航空業的利潤空間非常小，無法容忍機場透過提高收費影響航空公司與乘客。

另一方面，機場抱怨沒有如傳統航空公司般獲得國家支持，並且把與疫情相關的旅行中斷問題指向航空公司。

航空業未來兩大阻力：中國開放與否、經濟衰退

展望未來，IATA 認為 2024 年全球航空水準將恢復到新冠疫情前（2019 年）的水準，其中以美國恢復狀況最佳，而亞太地區「明顯落後」。

IATA 首席經濟學家 Marie Owens Thomsen 警告，該產業最新預測的風險仍「偏向下行」，其中的「關鍵變數」（key variable）是「中國」。

先前傳出中國可能最快在周三（7 日）宣布 10 項防疫鬆綁政策，如果中國不放鬆限制，航空公司獲利將受到影響。IATA 報告還指出，明年展望的另一風險是一些經濟體將陷入衰退。