HBO Max串流服務重返亞馬遜Prime Video

HBO Max 影音串流媒體服務再次在美國亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime Video Channels 上出現，結束長達一年多的中斷。

Warner Bros Discovery (WBD-US) 和亞馬遜公司周二 (6 日) 宣布，Prime 客戶可以註冊 HBO Max，立即生效。

這項協議結束了亞馬遜與 HBO Max 前任所有者 AT&T Inc (T-US) 之間的僵局。AT&T Inc 反對在其華納兄弟影業和串流媒體服務訂戶之間建立第三方立場。

AT&T 於 2021 年 9 月取消透過亞馬遜 Prime Video 購買的訂閱並退款，因為它試圖直接銷售給客戶。

《路透》當時報導，這項決定讓 AT&T 流失了經由電商巨頭亞馬遜影音平台獲得的 500 萬 HBO 用戶。

亞馬遜和 Warner Bros Discovery 表示，HBO Max 訂閱服務費為每月 14.99 美元。明年推出串流媒體服務擴展版本時，訂戶將可以收看更多內容。

雙方並未討論交易條款，Warner Bros Discovery 戰略長坎貝爾 (Bruce Campbell) 發表聲明表示，該協議擴大了 HBO Max 的潛在受眾，並推動「我們以數據為導向的方法來了解我們的客戶」。

亞馬遜在全球擁有超過 2 億 Prime 會員。研究機構 Parks Associates 本月將 Prime Video 評為美國頂級串流媒體服務。