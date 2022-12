宏達電11月營收回溫月增27% 累計續探同期低

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公告營收,11 月營收回溫升至 3.89 億元,月增 27.38%,但仍年減 15.89%;累計前 11 月營收 38.88 億元,年減 16.88%,續探同期低。

回顧 11 月營運,宏達電表示,在 2022 資訊月展示元宇宙五大面向與 5G 實證應用,包括娛樂、生活、教育、商務與工業等面向,內容含括 VIVE Avatar 全方位虛擬分身解決方案、遠距協作平台、商務元宇宙生活、K-12 虛擬學院以及 5G 創新商用等應用。

另外,在虛擬實境藝術文化保存上,繼與羅浮宮合作推出蒙娜麗莎的越界視野後,宏達電再次成為羅浮宮「商博良之埃及考古」虛擬實境體驗的合作夥伴,聯手推出埃及古文明象徵聖書體。

宏達電也與冰島藝術家 Kristjana S. Williams 擴大合作,推出個人首項 NFT 系列作品 Head in the Coluds,該計劃包含三個 NFT 系列,分別為 Heart of Nature、Contemplating Skeleton 及 Drifting Skeleton,預計 12 月 7 日於 VIVE Arts 藝術品交易平台上開賣。