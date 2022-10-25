美系外資看好VR市場 宏達電可望推更多新機型、提升競爭力

美系外資出具報告指出，看好 Meta(META-US) 推出新款 VR 頭戴裝置 Quest Pro，跨入 VR 高端市場，將帶動整體 VR 市場發展，宏達電 (2498-TW) 為維持競爭力，將可望推出更多新機型，以及搶攻低價格的 VR 市場。

Meta 日前發表新款 VR 頭戴裝置「Quest Pro」，包含 10 個表情、眼球等感測器，裝置較前代薄 40%，主攻專業應用領域，如設計師、建築師等創意類的專業工作者，售價 1499 美元。外界擔憂，Meta 跨入 VR 高端市場，不利宏達電發展。

外資認為，Meta 積極布局 VR 市場，提供更多產品與內容吸引終端消費者，預期將有助 VR 市場內容增加，且將更鼓勵品牌製造商推出更多不同模式，終端消費者的選擇也更豐富。宏達電為維持競爭力，將推出更多各價格區間機型，且也能帶動更多品牌製造商降低 VR 裝置價格。

宏達電 2015 年切入 VR 領域後，除提供硬體裝置，也大舉投入資源建置內容、平台，積極培育生態系，並與全球逾千家軟體開發商合作，開發超過 3200 個軟體應用，且每個月仍持續增加，領域涵蓋遊戲、運動藝術、學習等。

宏達電看好，隨著技術演進、越來越多開發商加入生態系，未來 3-5 年 VR 將進入黃金成長時期，目前硬體量體已有千萬台。