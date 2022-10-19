〈TSIA年會〉宏達電：元宇宙發展趨勢 將朝沉浸式互動體驗

台灣半導體產業協會今 (19) 日舉辦年會，宏達電 (2498-TW) 全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎以「The Next Digital Era 次世代網路革命」為題發表演說，他表示，Metaverse(元宇宙) 將不再透過看、聽、閱讀等方式，發展關鍵與趨勢將走向沉浸式、互動體驗。

黃昭穎表示，在技術與網路發展下，人們溝通方式也已經改變，從 2G 時代的電話，3G 開始用手機、拍照發展出社群媒體，4G 則是有更多影片，包括直播、追劇等，而 5G 網路已經發展 2-3 年，外界仍覺得尚未出現殺手級應用，還沒看到非 5G 不可的應用。

黃昭穎說，從過去 20 年的網路脈絡發展來看，人類是感官動物，因此趨勢會走向沉浸式、互動體驗。Metaverse 不再有看、聽、閱讀等方式，未來會有更多應用升級成內容體驗，包括娛樂、學習、演唱會、展覽、生活、工作等。

他進一步解析 Metaverse 並分成四大區塊，第一為虛擬分身，用戶會有不同面向的虛擬分身，根據不同場合來選擇，不過要在 Metaverse 完成身分認證，證明與現實用戶為同一人，也是目前要面對的課題。

第二為跨裝置，黃昭穎強調，Metaverse 不會只靠 VR 眼鏡才能進入，許多應用服務可以透過手機、平板等不同行動裝置；第三為新經濟模式，隨著區塊鏈、NFT 盛行，數位資產認定頻率提升。

黃昭穎表示，最後則是沉浸式體驗，會有更多新的互動模式，當很多人在不同城市時，就可以在同一個虛擬空間來面對面溝通，同時創造新的體驗。

黃昭穎進一步提到，元宇宙發展得很快，雖然還沒有人可以完整定義，但相信元宇宙會是下一世代的網際網路。此外，根據外資預估，元宇宙 2030 年產值上看 8-13 兆美元，以去年美國 GDP 23 兆元來看，元宇宙以單一產業發展來看，產值相當驚人。