宏達電不放棄手機市場 支援元宇宙新機進軍日本 Q4不看淡

宏達電 (2498-TW) 不放棄手機市場，旗下首款支援元宇宙的手機 Desire 22 pro，繼在台灣、歐洲市場上市後，本 (10) 月進軍日本市場，HTC 亞太區總經理黃昭穎透露，日本手機預購狀況不錯，加上手機用戶移轉至元宇宙的綜效顯現，第四季營運不看淡。

宏達電今年中推出的 Desire 22 pro，新機主打輕鬆進入元宇宙 VIVERSE，黃昭穎指出，由於該手機主要是提供元宇宙服務，除了銷售業績符合預期外，許多用戶透過手機轉移至元宇宙，此綜效已開始顯現。

黃昭穎說，元宇宙手機除了在台灣、歐洲上市外，原預定 9 月底開始出貨至日本，不過持續受到船運、供應鏈影響，遞延至 10 月開始供應，目前日本手機預購狀況相當樂觀。

對於元宇宙趨勢看法，黃昭穎認為，整體發展趨勢與過去網際網路興起時類似，預期未來會更聚焦在沉浸式體驗，不過軟體關應用還需要提升。另外，元宇宙還有許多認證、法規問題待解決，如金融、銀行客戶擬在元宇宙提供理專服務，不過法規、簽約、虛擬分身等，還有認定上的問題。

黃昭穎表示，雖然外界認為 HTC 多以 VR 硬體設備為主，但事實上，公司投入大量資源建置內容、平台，積極培育生態系，並與全球逾千家軟體開發商合作，開發超過 3200 個軟體應用，每個月仍持續增加，領域涵蓋遊戲、運動藝術、學習等。

宏達電受惠推出 VR 新品，推升 9 月營收回溫，來到 4.63 億元，月增 48.18%，但仍年減 22.87%；第三季營收 10.81 億元，季增 7.2%、年減 19.4%；累計前 9 月營收 31.93 億元，年減 17.38%，單季、累計營收續創同期低。