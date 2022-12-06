盤中速報 - 合一(4743)急拉2.32%報308.0元，成交4,256張

合一(4743-TW)近5分K漲速2.32%，06日09:09報308.0元，成交4,256張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

合一(4743-TW)近5日股價上漲0.68%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.53%。櫃買指數上漲4.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,334 張
  • 外資買賣超：-2,109 張
  • 投信買賣超：-260 張
  • 自營商買賣超：+35 張
  • 融資增減：+1,023 張
  • 融券增減：-222 張

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