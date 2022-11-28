盤中速報 - 合一(4743)急拉2.53%報284.0元，成交1,563張

合一(4743-TW)近5分K漲速2.53%，28日09:06報284.0元，成交1,563張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合一(4743-TW)近5日股價上漲2.18%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.02%。櫃買指數上漲0.27%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,068 張
- 外資買賣超：+1,594 張
- 投信買賣超：+714 張
- 自營商買賣超：-240 張
- 融資增減：+1,030 張
- 融券增減：+163 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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5425
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