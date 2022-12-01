台積電重返五百，櫃買創高留意走低風險

一、台積電重返五百，台股站上萬五

1. 台積電重返五百，台股站上萬五

美國股市強漲氛圍下，台積電在本日重返 500 關口，帶動台股價量齊揚站上萬五。早盤一度強彈近三百點，即便有所走低但當前仍上漲百逾點，預估量為 3250 億，量能放大也顯示市場相較樂觀，或有浮現追價意願。

盤面上來看，漲跌點貢獻指標個股依序為 (2330-TW) 台積電、(2317-TW) 鴻海、(6415-TW) 矽力 *-KY、(3711-TW) 日月光投控、(2454) 聯發科，造成盤勢壓抑的則為 (2412-TW) 中華電、(5876-TW) 上海商銀、(6505-TW) 台塑化、(2207-TW) 和泰車、(1326-TW) 台化。

本日上漲族群多為科技類股，下跌則是昨日相較強勢傳產族群，就成交比重圖來看，本日電子族群資金比重約 63%、半導體則是 28%、電子零組件則是 15%、日前通訊網路則是 15%，值得注意的是電子比重高於平均 6%、電子零組件則是多出 6%，顯示當前市場資金在美國股市走強氛圍下對於科技股的信心稍有回溫，而這就有利於盤面多方行情。

2. 櫃買指數創高，內資信心恢復

本波櫃買指數主要是先由生技族群 (1795-TW) 美時、(4743-TW) 合一等個股所領軍，近期資金則是湧進光通訊族群個股 (4979) 華星光、(3027-TW) 盛達、(6109-TW) 亞元、(3491-TW) 昇達科等，除此之外盤面上不分個股與族群皆上漲。如電源管理 IC 相關的 (6138-TW) 茂達、(6415-TW) 矽力 *-KY、(6719-TW) 力智、(8081-TW) 致新、高速傳輸概念的 (4966-TW) 譜瑞 - KY、(5269-TW) 祥碩、(6104-TW) 創惟、ABF 載板如 (3037-TW) 欣興、(8046-TW) 南電、(4958-TW) 臻鼎 - KY 等個股，顯示內資當前對於盤面相較樂觀，但觀察到部分個股有開高走低的現象發生，是否有資金趁盤勢一片樂觀進行獲利了結，是尾盤需要觀察的方向。

二、生活看產業 – 記憶體小教室

先前市場氣氛不佳時，市場關注轉衰已久的記憶體產業，聽起來相當抽象，其實記憶體主要分為「揮發性記憶體」、「非揮發性記憶體」兩大類。

在日常生活中，我們逛網路要選購電腦時，看見的電腦規格表，就包含揮發與非揮發記憶體，上圖紅色框框的部分記憶體，即為「揮發性記憶體」，這表示當電腦電源一旦關閉，儲存資料就會消失，這也是為什麼打資料還沒儲存總要擔心不小心踢到電源原因所在喲！

而記憶體的容量大小，就像一個櫃子，當櫃子抽屜越多容量越大就能夠放越多東西，在電腦上的意思就是能夠進行更多的多工處理，開更多網路分頁不怕當機，因此記憶體在電腦中扮演的角色就像一個橋樑，太少電腦就會運算不順暢。

有揮發性記憶體，就也有非揮發性記憶體，下次我們就從非揮發性記憶體開始談起。

本文資料來源：（生活聊產業–揮發性記憶體）

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