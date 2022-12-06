盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.16%報136.5元，成交815張

美食-KY(2723-TW)近5分K跌速2.16%，06日09:09報136.5元，成交815張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲21.88%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲8.85%。台灣加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,409 張
- 外資買賣超：-72 張
- 投信買賣超：+1,751 張
- 自營商買賣超：+730 張
- 融資增減：+16 張
- 融券增減：+37 張
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AI優化後報酬率
+17.01%
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原投組報酬率
+11.99%
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投組標的成分
40%
6109
20%
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20%
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