存股族最愛的ETF是這6檔，單月交易戶數衝16萬戶！

一、存股族最愛的六檔 ETF

根據證交所「定期定額交易戶數統計排行月報表」，最新十月份數據顯示，存股族最愛的 ETF 分別是 : 元大台灣 50(0050)、元大高股息 (0056)、國泰永續高股息(00878)、富邦台 50 (006208)、富邦公司治理(00692)、國泰台灣 5G+ (00881)。單月定期定額交易戶數皆破 2 萬戶以上，其中元大台灣 50(0050) 達 16.3 萬戶、元大高股息 (0056) 達 12.7 萬、國泰永續高股息 (00878) 則為 9.9 萬戶。

二、台灣 50 指數雙胞胎：006208 與 0050

006208 與 0050 兩者都是追蹤同一個指數，並且追蹤的方式都是完全複製法，走勢大致相同；但今年以來績效存在微幅差異，006208 為 - 19.38%、而 0050 為 - 19.79%；兩者績效的差異可能來自對於台灣 50 指數的追蹤誤差，今年以來 006208 誤差為 0.35%，而 0050 則為 0.04%。另外兩檔差異尚有管理費，006208 為 0.15%，大約是 0050 的一半；股價部分，006208 也大約僅是 0050 的六成，股價門檻較低。(推薦延伸閱讀：006208 一次投資台灣前 50 大公司、與 0050 ETF 比較分析)

三、00878 成為市值最高的永續 ETF

據證交所定期定額交易戶數排行榜，今年十月 00878 已成為台灣存股族最喜愛的 ESG 永續型 ETF，其追蹤指數為「臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」，篩選指標主要以 MSCI ESG 評級中，篩選評級達 BB 以上者 (含)；再選取近三年平均年化股息殖利率較高者，也就是歷史配息紀錄優良的公司；與 0056 以挑選未來一年預測現金殖利率最高的篩選方式不同；00878 今年配息 1.1８元現金股利、年均殖利率約為 6.69％。(推薦延伸閱讀：00878 市值最高的永續 ETF：介紹指數成分股、配息與殖利率，完整公開資訊。)

四、0056 成分股即將增加成分股

0056 成分股即將於 12 月 16 日盤後增加成分股，由 30 檔增加至 50 檔，指數本次保留 24 檔成分股、刪除 5 檔，新增 26 檔成分股，涵蓋產業數目由 9 個增加到 15 個。

本次新納入：日月光投控、奇鋐、貿聯 - KY、可成、中信金、台光電、遠東新、台塑、興富發、鴻海、京城銀、景碩、旺宏、南亞、南電、力成、瑞昱、潤泰全、永豐金、大成鋼、台玻、同欣電、裕民、慧洋 - KY、元大金、臻鼎 - KY 等 26 檔。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險