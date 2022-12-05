砷化鎵族群11月營收出爐 全訊雙增寫歷史次高

砷化鎵族群 11 月營收陸續出爐，受智慧型手機庫存調整持續，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 等單月營收仍在低谷徘徊，但未再探底，產業普遍也預期明年首季營運可望逐步回溫，而以軍工訂單為主的全訊 (5222-TW)11 月營收則雙增，突破 1 億元大關達 1.04 億元，改寫歷史次高。

全訊 11 月受惠國防應用需求，單月營收第二度站上億元大關，達 1.04 億元，月增 10.89%、年增 32.37%，累計今年前 11 月營收達 9.12 億元、年增 8.31%。

全訊表示，目前軍工產品占整體營收比重超過 9 成，其中更有約 8 成來自政府大型標案，由於第四季為傳統國防標案產品出貨旺季，預期整體營運可望持續攀高。

全訊表示，政府日前通過 2023 年國防預算為 5863 億元，年增 13.9%，公司身為國內少數可提供國防等級功率放大器的廠商，可望受惠，未來將持續支持政府國防自主政策；海外方面，也預期今明兩年對歐洲、美國、以色列軍工設備客戶的出貨量可望維持穩健成長。

穩懋、宏捷科、全新營運則持續反映終端智慧手機需求下滑、庫存調整，穩懋 11 月營收 12.16 億元，雖月增 0.6%，但仍年減 49%，累計今年前 11 月營收達 171.55 億元、年減 27.04%。由於產業即將進入傳統淡季，穩懋預期本季各應用別營運仍將衰退 1 成上下，整體營收將較第三季再下滑 11-13%。

穩懋認為，產業修正狀況將在明年首季步入尾聲，由於第一季也是傳統產業淡季，認為明年第二季隨新一波需求回升後，將可望逐季回復到過往正常需求循環。

全新 11 月營收下滑至 1.48 億元，月減 15.7%、年減 51.3%，營收呈現月減主因是 10 月有急單，累計前 11 個月營收達 24.21 億元，年減 27.5%；宏捷科 11 月營收則微增至 1.25 億元，月增 1.2%、年減 70.7%，累計前 11 個月營收達 20.37 億元、年減 53.4%。