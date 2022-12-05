心誠鎂醫用霧化器上架連鎖藥局 營運添新動能

呼吸治療藥械合一製造商心誠鎂 (6934-TW) 表示，自主研發生產的醫用霧化器，將從本 (12) 月起在大樹 (6469-TW) 旗下連鎖通路販售，搶攻國內非處方產品 (OTC) 市場，除了為國內霧化治療提供噴霧裝置外，也為營運添新動能。

心誠鎂近兩年專注開發高階醫用霧化器的藥械合一產品，積極為國際知名血漿製劑廠 CSL Behring、美國矽谷生技公司 AeroRx 等藥廠，提供新藥客製化霧化裝置，以及在新藥臨床試驗提供 CDMO 服務。

心誠鎂表示，由於後疫情時代來臨，國內對於霧化治療的認識與需求逐漸提升，公司藉著過去與巴西亞培 (Abbott) 在 OTC 市場合作經驗，把提供給藥廠的高階醫用噴霧裝置，來提供國內有需要霧化治療的病患。

心誠鎂開發的攜帶型醫用霧化器 Deepro，陸續獲得歐盟 CE、台灣 TFDA、巴西 INMETRO/ANVISA、中國 NMPA、美國 FDA 510(K) 及澳洲 TGA 醫療器材上市許可。

該霧化器的高霧化效能可將藥液霧化成微小氣霧，使氣霧經由口鼻進入下呼吸道達到治療效果，產品輕巧的設計、防水靜音及易清洗的功能，可在後疫情時代為病患帶來居家霧化治療機會。

財務長杜維誠表示，公司近年切入呼吸治療藥械合一 CDMO 服務已在國際知名藥廠間站穩全球霧化器技術領先者的形象，挾帶此技術實力與商業成果，在大樹醫藥旗下的連鎖藥局通路正式上架販售，將有助於心誠鎂建立品牌知名度。